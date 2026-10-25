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España ha estrenado el horario de invierno esta madrugada al atrasar los relojes una hora

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Madrid, 25 oct (EFE).- El horario de invierno ha comenzando esta madrugada en España cuando a las 03:00 horas los relojes se han atrasado a las 02:00, una práctica que genera controversias desde hace años pero que la Comisión Europea ha renovado de forma automática hasta 2031.

A las tres de la madrugada, todos los dispositivos con conexión a internet se han sincronizado con el nuevo horario de forma automática, lo que prácticamente acaba con la vieja costumbre de dedicar la mañana de este domingo a cambiar la hora a mano.

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Sin embargo, los relojes de pared o de pulsera convencionales, así como los que llevan los electrodomésticos y los coches sin conexión tendrán que atrasarse manualmente.

 Días más cortos

A partir de hoy, y con el nuevo horario, vigente hasta el 28 de marzo de 2027, la población percibirá que amanece y anochece más temprano.

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La duración de los días va en descenso desde el equinoccio de otoño del pasado 23 de septiembre, cuando hubo prácticamente las mismas horas de luz que de oscuridad, y llegará a su mínimo durante el solsticio de invierno del próximo 21 de diciembre.

Esa jornada tendrá 9 horas y 7 minutos de luz en Girona, 9 horas y 17 minutos en Madrid, y hasta 9 horas 36 minutos en Huelva o 10 horas y 20 minutos en Santa Cruz de Tenerife.

En 2019 el Parlamento Europeo votó a favor de acabar con esta práctica, que originalmente estaba destinada a ahorrar energía al acercar las horas de actividad laboral a las de luz solar.

Pese a la controversia sobre si Europa debería seguir con el cambio de hora, el Diario Oficial de la Unión Europea publicó el 18 de marzo una comunicación que fijaba las fechas de inicio del horario de verano y de invierno para los próximos cinco años.

Según los expertos, el cambio de hora puede alterar la salud y la productividad por la fatiga y la falta de concentración, sobre todo en grupos sensibles como niños y ancianos. Durante estos episodios, desaconsejan el uso de ansiolíticos. EFE

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