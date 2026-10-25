El Palma se queda solo en el liderato tras la primera derrota del Jaén Paraíso Interior

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Redacción deportes, 25 oct (EFE).-El Illes Balears Palma Futsal se quedó solo al frente de la clasificación de la Primera División de fútbol sala tras golear al Quesos El Hidalgo Manzanares (2-6) y aprovechar la primera derrota de la temporada del Jaén Paraíso Interior, que cayó por 5-2 ante O Parrulo Ferrol.

El Barça, que goleó el sábado al El Ejido, ocupa la segunda posición, aunque con un partido más, después de adelantar su encuentro de la séptima jornada por su participación en la Liga de Campeones.

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El conjunto balear mantiene un pleno de victorias, con un total de 6, y volvió a demostrar su fortaleza en una complicada visita a Manzanares. Deivão y Alisson, con un doblete, situaron el 1-3 en el marcador durante la primera parte, en la que Robles fue el principal argumento ofensivo de los manchegos.

Tras el descanso, Dennis, también con dos tantos, y Fabinho completaron la goleada del equipo dirigido por Antonio Vadillo, que confirma su excelente inicio de campaña.

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La sorpresa de la jornada llegó en A Malata, donde el Jaén Paraíso Interior perdió su condición de invicto al caer ante el O Parrulo Ferrol. Mati Rosa adelantó a los jiennenses, pero Brayan, Yan Matheus y Novoa voltearon el marcador antes del descanso (3-1).

João Salla redujo distancias desde los diez metros después de la expulsión de Power, aunque Novoa, con una acción que culminó Farias, y Quelles sentenciaron el encuentro con el 5-2 definitivo. El equipo de Dani Rodríguez no encontró soluciones ante la defensa gallega y sufrió su primer tropiezo liguero.

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Por su parte, el Jimbee Cartagena Costa Cálida se impuso por 2-3 al Córdoba Patrimonio de la Humanidad gracias a un gol de Waltinho en el último minuto, después de que Ivi y Murilo igualaran en dos ocasiones los tantos de Gon Castejón.

El Servigroup Peñíscola también sumó tres puntos a domicilio al superar por 2-3 al Noia Portus Apostoli. Los goles de Pablo Muñoz, Diego Sancho y Carlos Sanz dieron ventaja a los visitantes, mientras que Biel y Mykytiuk recortaron distancias. El Noia tuvo la opción de empatar en el último segundo, pero el disparo final se estrelló en el travesaño. EFE

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