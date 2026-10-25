El objetivo de Jorge Martín, segundo del Mundial, es competir en Sepang

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Redacción deportes, 25 oct (EFE).- El objetivo del piloto español Jorge Martín, segundo en la clasificación del Mundial de MotoGP, es competir en el Gran Premio de Malasia el próximo fin de semana, pese a su caída en la carrera esprint de Australia de este sábado, según indicó hoy el jefe de equipo de Aprilia, Paolo Bonora.

El de San Sebastián de los Reyes (Madrid) se fue el sábado al suelo y sufre lesiones en su brazo derecho que le hubieran impedido disputar la prueba de hoy. Sin embargo, esta fue cancelada debido a que el mal tiempo no dejaba volar al helicóptero médico que debe trasladar a los pilotos al hospital más próximo en caso de accidente grave.

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"Pese a la caída de ayer, esta mañana le hemos visto bien. Somos muy positivos, el objetivo es obviamente volverlo a ver en Sepang. Aún no sabemos en qué estado volverá, tenemos que ir viendo día a día pero confiamos plenamente en el cuadro médico", señaló el mánager italiano en declaraciones a DAZN en Phillip Island.

Sobre la cancelación de la carrera dominical, hecho que perjudica más a Márquez, pues Martín no iba a correr, Bonora opinó que fue "la elección adecuada", ya que "las condiciones así pueden comportar unos riesgos altísimos".

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Tras vencer en el esprint de ayer, el español Marc Márquez (Ducati) pasó a liderar el Mundial, con 10 puntos de ventaja sobre Martín a falta de cuatro carreras: Malasia, Catar, Portugal y Valencia (España).

fc/cmm