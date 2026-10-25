El Dépor remonta en el descuento y el Eibar rescata un punto ante el Madrid CFF

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Redacción deportes, 25 oct (EFE).- El Deportivo Abanca remontó este domingo ante el Alavés Gloriosas con dos goles en los minutos 88 y 100 (2-1), mientras que el Eibar rescató un punto ante el Madrid CFF (2-2) en el cierre de la octava jornada de la Liga F Moeve, después de ir perdiendo por 0-2 hasta el minuto 69.

El Dépor protagonizó una remontada épica ante el conjunto vitoriano, que se adelantó en el marcador y mantenía su ventaja hasta el tramo final, para celebrar su primera victoria de la temporada en Riazor y encadenar su segundo triunfo consecutivo en la competición.

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La reacción deportivista llegó cuando el Alavés jugaba en inferioridad numérica, tras la expulsión con roja directa de Laia Parera en el minuto 85 por una dura entrada sobre Millene. Tres minutos después, la delantera brasileña firmó el empate y reactivó las opciones del conjunto gallego.

Lejos de conformarse con el empate, el Dépor mantuvo la presión hasta encontrar el premio en el minuto 100, cuando Lucía Pardo anotó el tanto de la victoria. El triunfo permite a las gallegas sumar tres puntos vitales y deja al Alavés Gloriosas en puestos de descenso al término de la jornada.

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El Eibar, por su parte, también tuvo que apelar a la reacción para evitar la derrota en Ipurúa ante el Madrid CFF, que llegó a dominar por 0-2 hasta el minuto 69.

El conjunto armero no bajó los brazos y encontró en la segunda mitad la recompensa a su insistencia. Ángeles, recién ingresada al terreno de juego, recortó distancias y devolvió la esperanza a las locales. Después, la delantera Carmen Álvarez estableció el definitivo 2-2 a veinte minutos del final.

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El empate frena al Madrid CFF, que encadena su tercer partido consecutivo sin ganar y cae a la quinta posición, mientras que el Eibar suma un punto que le permite mantenerse sexto en la clasificación. EFE

avm/sab