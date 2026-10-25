Brasil convoca a cuatro jugadores de la Liga española para la Finalissima

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Redacción deportes, 25 oct (EFE).- La presencia de cuatro jugadores de equipos de la Liga española y el regreso de Pito, ausente en la Copa de Naciones por una lesión, destacan en la convocatoria de Brasil para la Finalissima de fútbol sala, que se disputará del 6 al 8 de noviembre en el Arena Niterói de Río de Janeiro.

El seleccionador brasileño, Marquinhos Xavier, anunció una lista de 14 jugadores en la que no figura Carlos Espíndola, baja por lesión, precisamente en la Copa de Naciones al lesionarse en el calentamiento del partido ante Indonesia.

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Los representantes de la competición española son João Victor y Pito, del Barcelona; Marcel, de ElPozo Murcia, y Fabinho, del Palma Futsal. La principal novedad es el regreso de Pito, que vuelve a la selección brasileña después de perderse la Copa de Naciones por problemas físicos. También destaca la incorporación de Wesley, jugador del Sporting de Portugal.

La convocatoria está formada por los porteros Willian y Matheus; los cierres João Victor y Lucas Gomes, además de Wesley; los alas Dyego, Cleber, Felipe Valério, Marcel, Arthur y Leandro Lino, y los pívots Pito, Rocha y Fabinho. La ausencia de Espíndola supone una baja destacada para el Jaén Paraíso Interior, que no podrá contar con su guardameta en la cita internacional debido a una lesión.

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Brasil afrontará el torneo como uno de los favoritos y se medirá a Argentina en las semifinales del viernes 6 de noviembre, en una reedición de la final de la Copa América, que cayó del lado brasileño. En el otro cruce, España, campeona de Europa, se enfrentará a Portugal, subcampeona continental. Los ganadores disputarán la final el domingo 8 de noviembre. EFE

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