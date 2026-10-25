Al menos dos fallecidos en accidentes de tráfico este fin de semana

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Madrid, 25 oct (EFE).- Al menos dos personas han perdido la vida este fin de semana en dos accidentes mortales registrados en las carreteras españolas, según han informado a EFE fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Es el balance provisional realizado por la DGT desde las 15:00 horas del viernes hasta las 20:00 horas de este domingo, que no incluye los accidentes mortales registrados en Cataluña, el País Vasco o en núcleos urbanos y que se ampliará mañana, lunes.

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Los dos fallecidos perdieron la vida en dos accidentes que tuvieron lugar el viernes, según DGT.

Uno de ellos falleció tras una colisión frontal en Las Torres de Cotillas, en Murcia, y el otro murió en el municipio asturiano de Corvera de Asturias, después de sufrir una salida de vía con despeñamiento. EFE

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