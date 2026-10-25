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90-103. Perry y Noua lideran al Unicaja y frenan al Río Breogán

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Lugo, 25 oct (EFE).- El Unicaja encadenó su quinta victoria consecutiva entre Liga Endesa y Liga de Campeones después de imponerse a domicilio al Río Breogán (90-103), que soñó con la remontada en el último cuarto, cuando se situó a cuatro puntos, pero acabó sucumbiendo ante la gran labor del estadounidense Kendrick Perry.

Entre el base estadounidense nacionalizado montenegrino (24 puntos y 23 créditos de valoración) y el francés Amine Noua (18 puntos, 6 rebotes y 24 créditos) sostuvieron de principio a fin al equipo de Txus Vidorreta, pese al esfuerzo de Dominik Mavra, Francis Alonso y Brankovic por evitar la primera derrota breoganista en su pista.

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El segundo cuarto resultó decisivo. El Unicaja, liderado por Perry y Tyler Kalinoski y con un notable acierto desde la línea de tres puntos -siete triples en diez intentos- golpeó al Breogán para marcharse al descanso con una renta de doce puntos (47-59) con la que supo jugar durante el segundo tiempo.

El internacional español Francis Alonso apareció en el tercer cuarto, el cual cerró con 11 puntos, casi la mitad de los que firmó su equipo, para acercar a los suyos en el marcador, aunque Unicaja, jugando con cabeza y manejando muy bien sus ventajas, volvió a distanciarse mediado el último asalto.

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Pero el Breogán nunca se rinde, y menos en su casa. Dos tiros libres anotados por Tevin Brown acercaron a los celestes a cuatro puntos a falta de algo menos de tres minutos. El parcial 11-3 del equipo gallego lo frenó Perry, decisivo al asistir a David Kravish y anotando después una espectacular canasta que forzó el tiempo muerto de Casimiro (88-96). Andric falló un triple, Cameron Hunt anotó tras un robo y Perry mató el partido con un sensacional triple.

Ficha técnica:

90.- Río Breogán (24+23+24+31): Tevin Brown (7), Rasir Bolton (7), Peris (2), Andric (8) y Brankovic (15) -cinco inicial- Mavra (15), Andersson García (-), Francis Alonso (22), Aranitovic (10), Aleksa Ilic (2) y Kasibabu (2).

103. Unicaja Málaga (26+33+22+20): Perry (24), Hunt (15), Kalinoski (11), Noua (18), Kravish (12) -cinco inicial-; Brazdeikis (4), Barreiro (3), Lukosius (2), Hernangómez (3), Matt Thomas (2) y Pantzar (9).

Árbitros: Óscar Perea, Alfonso Olivares y Andrés Fernández Carretero.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la quinta jornada de la Liga Endesa disputado en el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo ante unos 5.300 espectadores. EFE

dmg/asc

(FOTO)

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