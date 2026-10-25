86-122. El Real Madrid completa otro recital en Lleida con el récord de triples en ACB

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Lleida, 25 oct (EFE).- Liderado por un gran Timothé Luwawu-Cabarrot, el Real Madrid, con el récord histórico de triples anotados en un partido de la Liga Endesa (24), logró una victoria clara y cómoda ante el iLerna Lleida (86-122), en un domingo en el Sergio Llull batió otra marca al disputar su partido liguero 690 con el equipo blanco, una cifra que lo convierte en el jugador con más actuaciones en la competición doméstica con un mismo club.

El acierto blanco desde el perímetro le permitió anotar 24 triples en 45 intentos. Con el último de ellos sobre la bocina del francés Theo Maledon, batió el récord histórico que ostentaban el Unicaja desde la temporada 2024-2025 y el Kosner Baskonia un año después, ambos con 23.

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El conjunto merengue, que sumó su octava victoria consecutiva entre la Liga Endesa y la Euroliga, lideró el encuentro desde el primer minuto. En segundo período, los catalanes llegaron a acercarse a tres puntos, pero los visitantes replicaron con un incontestable parcial 0-18 que supieron administrar a lo largo de la segunda parte.

Además, de Llull, Luwawu-Cabarrot fue otro de los nombres propios del cuadro merengue, pues el alero francés firmó 31 puntos, capturó 5 rebotes y sumó 35 créditos de valoración.

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Por parte de los locales, que encadenan cuatro derrotas seguidas esta temporada, el pívot Kur Kuath destacó con 11 puntos y 13 de valoración. Además, el alero Oriol Paulí anotó su punto número 2.000 en la ACB.

El Real Madrid inició el partido con una marcha más que el Lleida, lo que le permitió encadenar ocho puntos consecutivos que situaron la primera ventaja del choque (0-8, min.2).

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Los ilerdenses reaccionaron con dos canastas seguidas, pero nuevamente los blancos hicieron gala de su superioridad a ambos lados de la pista, especialmente en el rebote, y elevó la renta por encima de los dos dígitos antes de la conclusión del primer período (21-31, min.10).

En el segundo parcial, los ilerdenses dieron un paso adelante y, con el apoyo del Barris Nord, lograron reducir la desventaja a tres tantos (33-36, min.14). No obstante, los de Pedro Martínez no se achantaron en su peor momento. Un triple de Luwawu-Cabarrot, volvió a dar algo de tranquilidad a los suyos y obligó al técnico local, Gerard Encuentra, a pedir tiempo muerto (33-45, min.15).

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Esta vez, los catalanes no ofrecieron réplica, algo que aprovecharon los blancos para aumentar la renta a su merced en el tramo final del cuarto, con un parcial acumulado de 0-18 (33-54, min.7).

Sin embargo, en un arreón final, el Lleida consiguió acercarse un poco en el marcador para afrontar el segundo tiempo con más confianza (40-54, min.10).

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Tras el paso por vestuarios, los locales consiguieron alargar la buena dinámica, lo que les permitió situar la renta por debajo de los diez tantos varios minutos después (56-65, min.24).

El Madrid trató de responder con otro parcial. Los ilerdenses consiguieron resistir a las acometidas rivales en primera instancia, pero acabaron cediendo en el tramo final del cuarto (63-81, min.).

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En el último asalto, el iLerna Lleida prácticamente tiró la toalla, mientras el Madrid establecía una nueva máxima renta en cada posesión (71-99, min.35).

Con el partido visto para sentencia, ambos entrenadores dieron entrada a los jugadores menos habituales. En el caso de Gerard Encuentra, alineó a Pau Torrens, jugador del equipo sub-22. El tramo final del choque se saldó con un intrascendente intercambio de canastas que dio lugar al 86-122 final que cerró el triple de Maledon en el último segundo que permitió a su equipo batir el récord histórico de la ACB.

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Ficha técnica:

86 - iLerna Lleida (21+19+23+23): McGhee (11), Ejim (4), Paulí (10), Hughes (13), Perrin (9) -cinco inicial- Batemon (9), García (6), Sanz (10), Kuath (11) y Torrens (3).

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122 - Real Madrid (31+23+27+41): Abalde (9), Okeke (2), Maledon (27), Tavares (2), Feliz (15) -cinco inicial- Smith (7), Luwawu-Cabarrot (31), Pradilla (7), Campazzo (6), Jantunen (8), Llull (6) y Sarr (2).

Árbitros: Rafael Serrano, Alberto Sánchez Sixto y Javier Ávila. Sin eliminados.

Incidencias: Partido de la quinta jornada de la Liga Endesa disputado en el pabellón Barris Nord ante 5.699 espectadores. EFE

pbl/asc

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