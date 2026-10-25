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4-0. El Castellón golea al Sporting y recupera el liderato

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Castellón, 25 oct (EFE).- El Castellón recuperó el liderato tras golear por 4-0 al Real Sporting de Gijón en el SkyFi Castalia, en un encuentro en el que destacó la efectividad ofensiva del conjunto local y en el que el guardameta Matthys resultó decisivo para frenar las ocasiones del equipo asturiano.

Ambos equipos plantearon un partido con un juego vertical desde el inicio y, en el minuto 2, Córdoba evitó una clara ocasión del Sporting tras una internada de Guille Rosas, pero un minuto después una combinación entre Orozco y Jakobsen permitió al delantero danés plantarse ante Yáñez y adelantar al Castellón con un disparo con la izquierda.

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El Sporting reaccionó y dispuso de varias oportunidades para igualar el encuentro, aunque Matthys desvió un disparo de Gaspar desde la frontal en el minuto 14 y volvió a intervenir en el 25 para evitar el empate tras un remate de Gelabert en el segundo palo.

La falta de acierto visitante contrastó con la eficacia del Castellón, que amplió su ventaja en la siguiente jugada cuando Isra Suero se deshizo de dos defensores en la frontal del área y conectó un disparo con la izquierda que superó a Yáñez para establecer el 2-0.

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Antes del descanso, el propio Suero estuvo cerca de ampliar la ventaja con un lanzamiento desde unos treinta metros que se estrelló en el larguero.

El Castellón salió con intensidad tras la reanudación y estuvo cerca de marcar de nuevo después de un error en la entrega de Yáñez, aunque el guardameta sportinguista evitó el tanto tras una recuperación de Suero, que se había plantado en el área.

El 3-0 llegó en el minuto 52, cuando Alberto Jiménez envió un balón en largo que Maty controló para asistir a Jakobsen, quien volvió a superar a Yáñez con un disparo raso por el centro de la portería.

Con el encuentro prácticamente sentenciado, el Castellón buscó ampliar su ventaja ante un Sporting incapaz de reaccionar y, aunque Yáñez evitó el tercer tanto de Jakobsen, en el minuto 80 el árbitro señaló un penalti a favor de los locales por una caída de Gala dentro del área, una decisión que rectificó tras la intervención del VAR.

El cuarto tanto llegó en el minuto 86, cuando Álvaro García culminó una acción dentro del área con un disparo ajustado al poste izquierdo para establecer el definitivo 4-0.

La victoria local devuelve al Castellón al liderato de la clasificación y deja al Sporting en la séptima posición.

- Ficha técnica:

4 - Castellón: Matthys; Mellot, Alberto Jiménez (Kostis, min. 73), Sienra; Barri, Álvaro Martín, Matías Orozco (Vlak, min. 66), Pablo Santiago, Suero (Gala, min. 73), Íñigo Córdoba (Alcázar, min. 66) y Jakobsen (Álvaro García, min. 81).

0 - Real Sporting de Gijón: Yáñez; Guille Rosas, Cuenca (Diego, min. 77), Gularte, Jorge Sáenz; Hugo Guillamón (Loum, min. 68), Alexandre, Gaspar (Enol, min. 57), Pablo García (Mata, min. 77); Otero (Sarco, min. 57) y Gelabert.

Goles: 1-0, min. 3: Jakobsen; 2-0, min. 25: Suero; 3-0, min. 52: Jakobsen; 4-0, min. 86: Álvaro García.

Árbitro: Gorka Etayo. Amonestó a Orozco, por el Castellón, y a Guillamón y Guille Rosas, por el Sporting.

Incidencias: Partido disputado en el estadio SkyFi Castalia ante 12.695 espectadores, unos doscientos de ellos seguidores visitantes.

EFE

1010914

qrg/cta/ism

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