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37-33. El Bathco Torrelavega supera al Cajasol con una gran segunda parte

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Torrelavega, 25 oct (EFE).- El Bathco Torrelavega se impuso al Cajasol Sevilla Proin (37-33) tras una gran segunda parte en la que elevó el nivel defensivo y aprovechó su acierto de cara a portería para decidir el encuentro a su favor, en la séptima jornada de la Liga Asobal.

El conjunto sevillano comenzó su primera visita al Vicente Trueba igualando el ritmo enérgico y acertado de los locales. Así, supo encontrar opciones de gol a través de un Chema Márquez que empezó enrachado y del acierto de Alfonso Rodríguez desde los siete metros.

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En ese contexto parejo, el Bathco logró su primera ventaja de dos goles en el minuto diez (7-5), después de que dos pérdidas del equipo sevillano propiciaran sendos tantos de los locales al contraataque.

Los de Antonio García no se vinieron abajo y aguantaron el ímpetu del conjunto cántabro, que fundamentó su juego ofensivo en el pivote Jokin Aja, para llegar al descanso con una ventaja de tres tantos (18-15).

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A la vuelta de los vestuarios, el encuentro mantuvo el mismo guion, con un Bathco Torrelavega que no conseguía distanciarse en el marcador y un Cajasol Sevilla Proin que no se rindió.

Los de Jacobo Cuétara elevaron el nivel defensivo y, espoleados por las paradas de Rangel Luan y Saeid Barkhodari y el acierto de cara a portería, frenaron el buen momento de los visitantes.

En el tramo final, Jakub Prokop asumió el protagonismo en ataque de los naranjas con tres goles consecutivos, que permitieron a los locales dar un paso adelante en el marcador y afrontar con mayor tranquilidad los últimos minutos del encuentro, hasta asegurar la victoria por 37-33.

- Ficha técnica:

37 - Bathco Torrelavega (18+19): Rangel Da Rosa; Javi Muñoz (6, 4 p), Lópes Cándido (2), Silva (1), Prokop (6), Rubiño (4) y Cordiés (1) -equipo inicial- Moyano, Juanjo Fernández, Isidoro Martínez (4), Aja (6), Cangiani (3), Jurkovic (3), Ángel Fernández (1), Gándara y Barkhodari (ps).

33 - Cajasol Sevilla Proin (15+18): Tercariol; Alfonso Rodríguez (4, 4 p), Salinas, Alberto Ruiz (2), Márquez (7), David Martínez y Uríos (1) -equipo inicial- Román de Mingo (3), Pau López (4), Tito Díaz (2), Morales (1), Conchillo, Salinas (1), Tioumentsev (4), Deco (3), Freitas (1) y Ramírez (ps).

Marcador cada cinco minutos: 4-4, 7-5, 8-7, 10-9, 14-12, 18-15 (descanso); 19-18, 25-22, 28-25, 31-28, 35-30 y 37-33.

Árbitros: Alejandro Hoz Fernández y Axel Riloba Pereda (Cantabria). Excluyeron a Silva, Jurkovic y Juanjo Fernández por el Bathco Torrelavega, y a Freitas, Tito Díaz, Román de Mingo y Uríos por el Cajasol Sevilla Proin.

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de la Liga Nexus Energía Asobal disputado en el Pabellón Municipal Vicente Trueba de Torrelavega. EFE

aas/ism

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