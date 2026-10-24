Reanudan la búsqueda de tres migrantes desaparecidos en aguas del Estrecho

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Ceuta, 24 oct (EFE).- La Guardia Civil de Ceuta ha reanudado este sábado las labores de búsqueda de tres migrantes que permanecen desaparecidos en aguas del Estrecho tras el vuelco de una embarcación en la que viajaban otras dos personas más, que pudieron alcanzar la costa a nado.

Fuentes del instituto armado han explicado a EFE que el rastreo se centra por las inmediaciones de la frontera norte de Benzú, así como por la costa norte, que fue donde se produjo el vuelco de la pequeña embarcación.

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Salvamento Marítimo ha participado en las últimas horas en estas labores, aunque sin dar resultado positivo al no hallarse ni rastro de la embarcación.

También se ha alertado de la situación a los buques que navegan por esta zona -que es una de las más frecuentadas del mundo- para que puedan reportar cualquier dato al respecto.

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La embarcación salió a última hora de la noche del pasado jueves desde las costas ceutíes de Calamocarro y, al poco tiempo de estar en el mar volcó, presumiblemente por el peso de sus ocupantes ,ya que en el mar había tiempo de poniente flojo, que incluso podía favorecer la navegación.

Dos de los cinco migrantes que iban a bordo pudieron llegar a la costa a nado y dar la voz de alerta, mientras que otros tres permanecen desaparecidos. EFE

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