Rafael Borrego, abogado y activista de Derechos Humanos, encabeza Frente Amplio por Málaga

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Málaga, 24 oct (EFE).- El abogado laboralista y activista por los Derechos Humanos Rafael Borrego encabezará la candidatura de Frente Amplio a las próximas elecciones generales por la provincia de Málaga.

Borrego ocupa el puesto que en los anteriores comicios nacionales correspondió por la formación Sumar al coordinador general de Izquierda Unida (IU) en Andalucía, Toni Valero, que en esta ocasión irá de número tres en la lista de Frente Amplio por Madrid.

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IU, integrada en Frente Amplio, ha confirmado la candidatura de Rafael Borrego y él ha reivindicado la necesidad de "avanzar en derechos sociales, garantizar el acceso a la vivienda y defender a la clase trabajadora frente a la ola reaccionaria".

Borrego participó en la Flotilla Global Sumud para denunciar el bloqueo israelí a Gaza y ha mantenido compromiso con la causa saharaui y la solidaridad internacional.

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Ha asegurado que da este paso "para plantar cara al avance de las derechas y defender los derechos y libertades".

Desde Frente Amplio han destacado su trayectoria de compromiso social y aseguran estar convencidos de revalidar el escaño por la provincia de Málaga que logró Valero.

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Al participar en la Flotilla Global Sumud, que pretendía romper el bloqueo al que Israel sometía al pueblo de Gaza, fue secuestrado en alta mar y encarcelado.

Posteriormente ha sido observador de la situación vivida recientemente en Ceuta con la crisis migratoria, cuando fue apedreado junto a la diputada de Ceuta Ya! Julia Ferreras. EFE

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