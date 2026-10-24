España

La visita de la familia real al Pueblo Ejemplar 2026: del homenaje a las familias marineras a la elaboración de la anchoa del Cantábrico en Llanes

Los reyes, Felipe VI y Letizia, se han trasladado hasta la Cofradía de Pescadores Santa Ana de Llanes para despedir los Premios Princesa de Asturias 2026

Los reyes Felipe VI y Letizia acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía, visitan Llanes durante la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026 a la Cofradía de Pescadores Santa Ana. (Ballesteros/EFE)
Los reyes Felipe VI y Letizia acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía, visitan Llanes durante la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026 a la Cofradía de Pescadores Santa Ana. (Ballesteros/EFE)
Guardar

Los reyes Felipe y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, han puesto el broche de oro a los actos de los Premios Princesa de Asturias con su tradicional visita al Pueblo Ejemplar 2026. En esta ocasión, el reconocimiento ha recaído de manera singular en la Cofradía de Pescadores Santa Ana de Llanes, una entidad histórica con siglos de andadura que encarna el corazón y el alma de esta villa marinera. Desde primera hora, las calles de la localidad se han llenado de vecinos y visitantes que no han querido perderse una jornada festiva marcada por el cariño popular y el orgullo por sus raíces cantábricas. Desde las gaitas a la llegada, Santa Ana de Llanes ha demostrado la tradición en la música y el folclore con trajes que los vecinos han confesado heredar de generación en generación o que pueden llegar a costar hasta “8.000 euros”.

A lo largo de la mañana, la familia real ha completado un recorrido por los puntos más emblemáticos del municipio, tomando el pulso a una comunidad estrechamente ligada al mar. Don Felipe, doña Letizia y sus hijas han podido conocer de cerca la realidad y las exigencias de este oficio ancestral, compartiendo momentos de gran cercanía tanto con las generaciones en activo como con los veteranos y las familias que han dedicado su vida entera a la labor pesquera en las costas asturianas.

PUBLICIDAD

La cita ha servido además para consolidar el protagonismo institucional de la princesa de Asturias, quien ha sido la encargada de entregar formalmente la distinción a los representantes del colectivo marinero y de pronunciar un discurso ensalzando los valores de esfuerzo y convivencia de la villa. Con este paso por Llanes, la Corona concluye su estancia en el Principado celebrando la Asturias más tradicional y rindiendo tributo a una comunidad que ha hecho de la unión frente al mar su mejor seña de identidad.

Los reyes Felipe VI y Letizia junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, visitan Llanes este sábado. (Ballesteros/EFE)
Los reyes Felipe VI y Letizia junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, visitan Llanes este sábado. (Ballesteros/EFE)

Un homenaje a las familias marineras

Durante su itinerario, sus majestades y sus hijas han protagonizado encuentros cargados de simbolismo junto a los verdaderos protagonistas de la jornada. Entre muestras de afecto y conversaciones distendidas, los reyes han dedicado especial atención a los pescadores jubilados y a las viudas de marineros, escuchando de primera mano los testimonios sobre los sacrificios y vicisitudes que han marcado históricamente la vida en alta mar.

PUBLICIDAD

Este tributo a la memoria y a la experiencia del gremio ha tenido además su reflejo solemne en la plaza de Santa Ana, donde se ha descubierto la placa conmemorativa del galardón ante el templo que históricamente ha velado por los hombres del mar. También se le ha hecho entrega a la princesa de una medalla de honor. Néstor, de 16 años, y Helen, de 13, han confesado en la televisión de Asturias que en un evento privado se le dará una medalla de oro con un grabado de “marinera de honor” por “ser la máxima representación de estos premios”.

Tradición popular, folclore y sabor a Cantábrico

El ambiente festivo ha estado marcado en todo momento por las expresiones del folclore asturiano, con música de gaitas tradicionales, trajes típicos y exhibiciones de danzas locales que han amenizado el trayecto de la comitiva. Más allá de las celebraciones populares, la familia real ha presenciado en directo una demostración del tratamiento y la elaboración artesanal de la anchoa del Cantábrico, poniendo en valor el arraigo de la industria conservera en el concejo. El recorrido ha concluido en las instalaciones del puerto, donde los reyes y sus hijas han subido a bordo de una embarcación para despedirse de una villa completamente volcada con el reconocimiento.

Puerto de Santa Ana en Llanes. (Facebook: Cofradía de Pescadores de Llanes)
Puerto de Santa Ana en Llanes. (Facebook: Cofradía de Pescadores de Llanes)

Así ha acabado una jornada histórica de los Premios Princesa de Asturias, donde, al dejar a un lado el protocolo y los vestidos de gala, se ha podido ver a una familia natural escuchando cada detalle de una de las tradiciones más antiguas de la historia de nuestro país.

Temas Relacionados

Premios Princesa de AsturiasPremios Princesa de Asturias 2026Princesa LeonorPueblos de EspañaÚltima Hora EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Feijóo vuelve a Galicia tras los disturbios del acto de Abascal en A Coruña y acusa a Sánchez de “alimentar a los extremistas”: “Hay que discrepar, no apedrear”

El líder del PP ha vinculado los altercados con un clima político que atribuye al Ejecutivo central. “Buscan agitar una calle que les da la espalda. Hay partidos que lo alientan públicamente”, ha sostenido

Feijóo vuelve a Galicia tras los disturbios del acto de Abascal en A Coruña y acusa a Sánchez de “alimentar a los extremistas”: “Hay que discrepar, no apedrear”

Cristian Morales, neurólogo: “Estas ocho señales te alertan de que te va a dar un ataque de migraña”

El especialista explica por qué la tensión en el cuello o las ganas de chocolate son avisos y no detonantes

Cristian Morales, neurólogo: “Estas ocho señales te alertan de que te va a dar un ataque de migraña”

Así funciona el permiso remunerado de Suecia para faltar al trabajo cuando tu hijo se pone malo

El sistema conocido como VAB cubre hasta 120 días anuales por menor y permite cobrar el 80% del sueldo mientras se los cuida en casa

Así funciona el permiso remunerado de Suecia para faltar al trabajo cuando tu hijo se pone malo

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Pedro Sánchez promete blindar el aborto en la Constitución y proteger la eutanasia si vuelve a gobernar

A 36 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, los partidos ultiman las candidaturas al Congreso y al Senado, que deberán presentar antes del lunes. Las encuestas auguran un gobierno de PP y Vox, y los debates siguen sin terminar de cerrarse

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Pedro Sánchez promete blindar el aborto en la Constitución y proteger la eutanasia si vuelve a gobernar

Sam Carr, psicólogo: “Los remordimientos y las relaciones no resueltas pueden volverse más urgentes a medida que se agota el tiempo”

Un especialista propone acompañar sin prejuicios a quienes cargan con conflictos emocionales antiguos, una práctica que ofrece alivio cuando el tiempo limita la posibilidad de resolver viejos agravios

Sam Carr, psicólogo: “Los remordimientos y las relaciones no resueltas pueden volverse más urgentes a medida que se agota el tiempo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de las candidaturas, los sondeos y actos de Sánchez y Feijóo

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de las candidaturas, los sondeos y actos de Sánchez y Feijóo

El Gobierno trabaja a contrarreloj para evitar la multa del Supremo y entregar las listas de los 163.020 afectados por la ‘ley de nietos’: refuerza su personal en los consulados

Milei llama de nuevo “ladrón corrupto” a Pedro Sánchez a la vuelta de su viaje a Madrid: “Esperemos que la ola azul también llegue a España”

El choque por la amnistía reabre una vieja disputa entre el Supremo y el Constitucional sobre quién interpreta la ley: “Una colisión injustificada e innecesaria”

El mes de la furia: Europa se levanta por el coste de vida, la vivienda y la corrupción, con 3.100 detenidos, edificios institucionales en llamas y el ejército en las calles

ECONOMÍA

Así funciona el permiso remunerado de Suecia para faltar al trabajo cuando tu hijo se pone malo

Así funciona el permiso remunerado de Suecia para faltar al trabajo cuando tu hijo se pone malo

Los jubilados toman Madrid este sábado para pedir una subida de las pensiones mínimas y defenderlas de la privatización

Tres errores que disparan la factura de la calefacción: cuidado con la distribución de tus muebles y tus ventanas

Cuánto dinero se llevan los ganadores de los Premios Princesa de Asturias 2026

Natalia Lara, asesora financiera: “Esta es la razón por la que gastas más cuando pagas con tarjeta en vez de en efectivo”

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el Clásico de LaLiga entre el FC Barcelona y el Real Madrid: un duelo clave para la clasificación

A qué hora y dónde ver el Clásico de LaLiga entre el FC Barcelona y el Real Madrid: un duelo clave para la clasificación

Rafa Lozano Jr., el boxeador que salió de la estela de su padre y sueña ahora con un oro olímpico: “Cuando empecé, me decían que estaba ahí por ser ‘el hijo de’”

Las emotivas palabras que le ha dedicado Leonor a Messi recordando a un exjugador del Sporting: “Convertía lo extraordinario en rutina”

Leo Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 de manos de la princesa Leonor

Luis de la Fuente se rinde a Leo Messi en los Premios Princesa de Asturias 2026: “Su legado es excepcional”