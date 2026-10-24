La visita de la familia real al Pueblo Ejemplar 2026: del homenaje a las familias marineras a la elaboración de la anchoa del Cantábrico en Llanes

Los reyes Felipe VI y Letizia acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía, visitan Llanes durante la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026 a la Cofradía de Pescadores Santa Ana. (Ballesteros/EFE)

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Los reyes Felipe y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, han puesto el broche de oro a los actos de los Premios Princesa de Asturias con su tradicional visita al Pueblo Ejemplar 2026. En esta ocasión, el reconocimiento ha recaído de manera singular en la Cofradía de Pescadores Santa Ana de Llanes, una entidad histórica con siglos de andadura que encarna el corazón y el alma de esta villa marinera. Desde primera hora, las calles de la localidad se han llenado de vecinos y visitantes que no han querido perderse una jornada festiva marcada por el cariño popular y el orgullo por sus raíces cantábricas. Desde las gaitas a la llegada, Santa Ana de Llanes ha demostrado la tradición en la música y el folclore con trajes que los vecinos han confesado heredar de generación en generación o que pueden llegar a costar hasta “8.000 euros”.

A lo largo de la mañana, la familia real ha completado un recorrido por los puntos más emblemáticos del municipio, tomando el pulso a una comunidad estrechamente ligada al mar. Don Felipe, doña Letizia y sus hijas han podido conocer de cerca la realidad y las exigencias de este oficio ancestral, compartiendo momentos de gran cercanía tanto con las generaciones en activo como con los veteranos y las familias que han dedicado su vida entera a la labor pesquera en las costas asturianas.

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La cita ha servido además para consolidar el protagonismo institucional de la princesa de Asturias, quien ha sido la encargada de entregar formalmente la distinción a los representantes del colectivo marinero y de pronunciar un discurso ensalzando los valores de esfuerzo y convivencia de la villa. Con este paso por Llanes, la Corona concluye su estancia en el Principado celebrando la Asturias más tradicional y rindiendo tributo a una comunidad que ha hecho de la unión frente al mar su mejor seña de identidad.

Los reyes Felipe VI y Letizia junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, visitan Llanes este sábado. (Ballesteros/EFE)

Un homenaje a las familias marineras

Durante su itinerario, sus majestades y sus hijas han protagonizado encuentros cargados de simbolismo junto a los verdaderos protagonistas de la jornada. Entre muestras de afecto y conversaciones distendidas, los reyes han dedicado especial atención a los pescadores jubilados y a las viudas de marineros, escuchando de primera mano los testimonios sobre los sacrificios y vicisitudes que han marcado históricamente la vida en alta mar.

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Este tributo a la memoria y a la experiencia del gremio ha tenido además su reflejo solemne en la plaza de Santa Ana, donde se ha descubierto la placa conmemorativa del galardón ante el templo que históricamente ha velado por los hombres del mar. También se le ha hecho entrega a la princesa de una medalla de honor. Néstor, de 16 años, y Helen, de 13, han confesado en la televisión de Asturias que en un evento privado se le dará una medalla de oro con un grabado de “marinera de honor” por “ser la máxima representación de estos premios”.

Tradición popular, folclore y sabor a Cantábrico

El ambiente festivo ha estado marcado en todo momento por las expresiones del folclore asturiano, con música de gaitas tradicionales, trajes típicos y exhibiciones de danzas locales que han amenizado el trayecto de la comitiva. Más allá de las celebraciones populares, la familia real ha presenciado en directo una demostración del tratamiento y la elaboración artesanal de la anchoa del Cantábrico, poniendo en valor el arraigo de la industria conservera en el concejo. El recorrido ha concluido en las instalaciones del puerto, donde los reyes y sus hijas han subido a bordo de una embarcación para despedirse de una villa completamente volcada con el reconocimiento.

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Puerto de Santa Ana en Llanes. (Facebook: Cofradía de Pescadores de Llanes)

Así ha acabado una jornada histórica de los Premios Princesa de Asturias, donde, al dejar a un lado el protocolo y los vestidos de gala, se ha podido ver a una familia natural escuchando cada detalle de una de las tradiciones más antiguas de la historia de nuestro país.