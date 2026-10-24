Marc Márquez espera que Martín esté bien, pero reconoce que hoy "tocaba" atacar

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Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El español Marc Márquez, antes de que se conociese la lesión de Jorge Martín, señaló que espera que se encontrase bien tras la caída que sufrió, pero que hoy "tocaba" entrar "al trapo".

"Primero de todo, espero que esté bien, porque me ha informado el equipo ahora que está en el Centro Médico", explicó el vencedor de la carrera esprint a los medios de comunicación presentes en Phillip Island, a los que indicó que "cuando te caes en la curva ocho vas a mucha velocidad, así que esperemos que esté bien"

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"Hoy se ha evidenciado que la pelea está ahí", destacó el nuevo líder del mundial (365 puntos por 355 de Martín) y que había sido "una batalla de campeonato", pero que "si no hubiera sido con Martín, no hubiera entrado tan al trapo, pero hoy tocaba".

Enseguida reconoció que Jorge Martín "tenía un pelín más de velocidad", pero también que supo defenderse como pudo pues "los dos íbamos muy al límite", aunque cuando le adelantó se dio cuenta que "se le movía bastante la moto", lo que le animó a atacarlo y ponerle las cosas difíciles si quería ganar.

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Marc Márquez destacó que "es Australia y se va muy rápido", y cualquier movimiento, cualquier cambio de dirección un poco más tarde "te vas fuera de la línea y te puedes caer o perder mucho tiempo".

Y reconoció que, para él, la clave estuvo "cuando he hecho la vuelta detrás, porque he visto dos puntos donde él iba mejor que yo, los he podido solucionar un poquito, no del todo, y eso me ha dado ya las alas para seguir peleando".

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En cuanto a la carrera del domingo, en la que se prevé que llueva, Marc Márquez ha reconocido que "en agua todo puede pasar", por lo que ha explicado que tiene que intentar "gestionar" en la carrera y estar listo para adaptarse "lo más rápido posible a cualquier condición", pues hoy ha sido una carrera con poca agua y si mañana hay mucha "cambia la sensación y sufres más". EFE