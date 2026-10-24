Llegan 252 migrantes a El Hierro a bordo de tres cayucos

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La Frontera (El Hierro), 24 oct (EFE).- Un total de 252 migrantes han llegado entre la noche del viernes y la mañana del sábado a las costas de El Hierro a bordo de tres cayucos, según han informado a EFE fuentes de los equipos de emergencias.

Los migrantes se encontraban en aparente buen estado de salud y no han tenido que derivar a ninguna persona para su atención hospitalaria.

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La primera embarcación fue localizada la noche del viernes, en las cercanías del puerto de La Restinga y escoltado por la embarcación la salvamar Navia hasta el muelle de esta localidad sobre las 23:00 horas, con 78 personas de origen subsahariano en su interior, según la información recabada de los servicios sanitarios y de emergencia.

Hasta el momento no han trascendido los datos de procedencia de esta embarcación, ni de sus tripulantes.

La segunda y tercera de estas embarcaciones arribaron por sus propios medios a las inmediaciones del puerto, y fueron escoltadas por la salvamar Diphda y la salvamar Navia, tras ser avistadas en las cercanías del muelle, en torno a las 7:30 horas de hoy sábado.

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En una de las embarcaciones viajaban 72 personas de origen subsahariano (la que fue escoltada por Diphda) y en la otra había 102 personas de origen subsahariano (Navia).

Hasta el momento tampoco han trascendido sus datos de procedencia ni relativos a la travesía.

Las embarcaciones llegan en un momento de repunte migratorio en la isla, donde en las últimas semanas, coincidiendo con un periodo de calmas en el mar, la llegada de cayucos a la isla canaria más pequeña se ha intensificado.

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Así, Policía Nacional realiza hoy la derivación de 250 personas que permanecían en la isla tras su llegada en diversos cayucos en la última semana, y se marcharán en el barco de línea regular Tenerife-El Hierro a otros centros de atención en Tenerife.

Además, la guardamar Polimnia se ha desplazado hasta El Hierro para reforzar las labores de rescate y a las otras embarcaciones de la sociedad estatal que prestan servicio allí.

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Los migrantes que llegan a La Restinga son trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés, en el municipio de Valverde, donde serán atendidos por miembros del colectivo ONG “Corazón naranja – Ebrima Sonko” y permanecerán bajo custodia policial, hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla. EFE

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