Le Senne, presidente del Parlament balear, citado el miércoles a una audiencia previa al juicio por delito de odio

20/06/2024 El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, durante un pleno extraordinario en el Parlament balear, a 20 de junio de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). Durante la sesión plenaria, Prohens, ha informado sobre la constitución de la Mesa para el pacto por la sostenibilidad, en medio de la polémica desatada hoy después de que el presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne, expulsara a las representantes del PSIB en la Mesa y rompiera una foto de Aurora Picornell, represaliada por el franquismo, en el transcurso del debate sobre la derogación de la ley de memoria. POLITICA Isaac Buj - Europa Press

Guardar

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha citado al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, a una audiencia previa al juicio por delito de odio que tendrá lugar el próximo miércoles 28 de octubre.

Esta audiencia preliminar sirve para preparar el eventual juicio y es anterior a la vista previa, en la que las partes se vuelven a reunir antes del juicio oral.

PUBLICIDAD

En ocasiones se llegan a acuerdos de conformidad para no llegar a la vista oral, pero es difícil que suceda en este caso dado que tanto Le Senne como la Fiscalía han defendido que no hubo delito alguno y las diferentes acusaciones populares piden penas de prisión --la más elevada, de cuatro años-- e inhabilitación para ostentar cargos públicos.

En el caso de que no haya acuerdo, la Audiencia Provincial deberá fijar una fecha para la celebración del juicio oral contra el también líder de Vox en Baleares.

PUBLICIDAD

Fue en febrero de 2025, hace ya más de un año, cuando el juez instructor decretó la apertura de juicio oral contra Le Senne por supuestamente romper una imagen de las Roges del Molinar, víctimas del franquismo, durante el pleno del Parlament en el que se debatía --por primera vez, puesto que ha habido una segunda-- la derogación de la ley de memoria democrática.

No obstante, la representación letrada del político y la Fiscalía interpusieron sendos recursos de apelación contra algunas de las decisiones del magistrado, por lo que la causa quedó en el aire a la espera de una decisión de la Audiencia Provincial.

PUBLICIDAD

El órgano judicial desestimó los recursos en junio del año pasado y, por lo tanto, la decisión de que Le Senne debía sentarse en el banquillo devino firme.