Lara Croft y Tomb Raider cumplen 30 años: De la sexualización al icono feminista

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Javier Picazo Feliú

Madrid, 24 oct.- La aparición de la arqueóloga y aventurera Lara Croft revolucionó la industria de los videojuegos al protagonizar en 1996 ‘Tomb Raider’, una aventura de acción que la convirtió en un icono cultural instantáneo gracias a un enorme éxito comercial que traspasó las pantallas impulsado por un personaje carismático, hipersexualizado y símbolo de feminismo que rompió todos los moldes.

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Lara Croft no solo revolucionó las consolas, sino que trascendió para convertirse en un fenómeno global con tres adaptaciones al cine (protagonizadas por Angelina Jolie y Alicia Vikander), cómics, muñecos, series animadas, portada de revistas (ostenta el récord Guinness de un personaje de videojuegos) e imagen de patrocinio de grandes marcas.

“Es uno de los personajes más importantes de los videojuegos, sin discusión. Lara es el referente. Sigue las huellas de gigantes que han inspirado su evolución (...) Es increíblemente moderna y tan relevante hoy como lo era hace 30 años”, asegura a EFE Raúl Siqueira, director de “Tomb Raider: Legacy of Atlantis”, una reedición completa de ese primer juego de 1996 que esperan lanzar en febrero en consolas de nueva generación.

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Lara no es solo un personaje digital, sino una máquina de hacer dinero. Desde que saliera al mercado su primer título, un 24 de octubre de 1996, ha protagonizado cerca de 35 videojuegos, en consolas o smartphones, y vendido más de 100 millones de copias, mientras que sus tres películas han recaudado unos 700 millones de dólares en taquilla.

De hecho, en mayo de 2022, el conglomerado sueco Embracer Group adquirió la propiedad intelectual de ‘Tomb Raider’ y las desarrolladoras Crystal Dynamics, Eidos Montréal y Square Enix Montréal en una operación cercana a los 300 millones de dólares.

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La sexualización de una mujer poderosa

Un éxito basado en una imagen de mujer fuerte, independiente, atlética, inteligente, millonaria y culta que rompió estereotipos en un mundo, el de los videojuegos y las aventuras de acción, dominado por hombres. Con un cuerpo voluptuoso, desproporcionado y completamente sexualizado para atraer la atención de unos jugadores en su mayoría masculinos.

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“El atractivo de Lara va mucho más allá de su apariencia física. Es su determinación por encontrar la verdad, su capacidad para superar los límites humanos, su carisma y actitud, el hecho de que sea una arqueóloga brillante, sus habilidades acrobáticas en combate y mucho más”, destaca Siqueira, responsable del juego desarrollado por Crystal Dynamics.

El físico de Lara fue muy criticado. Los creadores del estudio británico ‘Core Design’ le dotaron de un ‘outfit’ con pantalones muy cortos y ajustados y un top que evidenciaba el tamaño de sus pechos, resultado de lo que argumentaron como un “error informático” durante su diseño y al calcular sus proporciones. Un aumento del 150 % en sus senos que decidieron mantener al considerar que era idóneo para darle aspecto de cómic.

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“Lara convive con una representación física muy exagerada, muy sexualizada. Estaba diseñada para resultar visualmente muy atractiva para ese público masculino al que buena parte de la industria del videojuego se dirigía en aquel entonces. Lo interesante es precisamente esa contradicción: podemos reconocer que fue una figura pionera y, al mismo tiempo, preguntarnos y cuestionar cómo estaba representada”, asegura a EFE por su parte Josefa Ros Velasco, Premio Nacional de Investigación 2022 en España, doctora en filosofía y experta en videojuegos.

Un diseño que fue cambiando con los años y con el reinicio de la saga en 2013 la apariencia física del personaje cambió a uno algo más realista, no solo en los videojuegos sino en la gran pantalla, al pasar de ser interpretada por Angelina Jolie a Alicia Vikander. Un reinicio que también se centró más en su historia, su sacrificio y su imagen de mujer poderosa.

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“Lara Croft es un personaje interesantísimo para entender cómo ha cambiado tanto el videojuego como nuestra cultura en los últimos 30 años. Cuando aparece en 1996 supone una auténtica novedad. Es una mujer que no es ni la acompañante de un héroe, ni una chica desvalida a la que hay que rescatar, sino la protagonista de la aventura”, añade Ros.

Un personaje icónico que abrió el camino a otras protagonistas mujeres en el ocio digital y tiene garantizado un largo recorrido con múltiples proyectos no solo con nuevos videojuegos, sino también con una serie con la actriz Sophie Turner (conocida por Juego de Tronos) en el papel de Lara Croft.

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“No significa que hayamos llegado a un mundo perfecto, porque la sexualización sigue existiendo. La cuestión es que haya variedad, que las mujeres puedan protagonizar historias sin quedar reducidas solamente a un ideal físico. Lara Croft sigue siendo muy importante. Nos permite ver cómo han cambiado los videojuegos, pero también cómo ha cambiado y sigue cambiando la mirada que tenemos sobre las mujeres”, concluye. EFE

(foto)(video)