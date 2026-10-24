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La Sierra Norte de Guadalajara inicia su recuperación tres meses después del incendio

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Beatriz Retuerta

La Mierla (Guadalajara), 24 oct (EFE).- Los pueblos afectados por el incendio de la Sierra Norte de Guadalajara, iniciado en La Mierla el 16 de julio y que arrasó más de 34.000 hectáreas, comienzan su recuperación tres meses después con la finalización del arreglo de caminos, el inicio de la saca de madera y el pago de ayudas al sector primario y turístico en las próximas semanas.

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“En Bustares, que tiene bastante término municipal afectado, los caminos que destrozaron las 'bulldozers' ya están arreglados”, señala a EFE la alcaldesa, Gloria Garrido, que agrega que han llegado ayudas directas como las dadas por la Diputación.

La pasada semana concluyó el arreglo de caminos, según explica a EFE la delegada del Gobierno regional en Guadalajara, Rosa García, quien detalla que han sido 56,71 kilómetros en 28 municipios aunque "no significa que no puedan necesitarse nuevos trabajos más adelante”.

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La instalación de señales en las carreteras fue una de las primeras medidas ya que afecta directamente a la seguridad vial; se han cambiado 82 señales verticales, especialmente en la CM 110 y en la CM 1001, y están encargadas otras, como las del cruce de Zarzuela.

“La emergencia terminó el 4 de septiembre, cuando se dio por extinguido el incendio, pero a partir de ahí empieza otro trabajo, igual de importante, que es la recuperación. Y es evidente que a los pueblos pequeños no se les puede dejar solos ante tamaño desastre”, subraya García.

De los 22,5 millones de euros comprometidos por el Gobierno regional para el plan de recuperación, 16 van destinados a la restauración natural, un millón a los caminos y 3,5 millones al sector de economía y autónomos afectados.

En cuanto a la saca de madera y recuperación del monte, se están iniciando las primeras actuaciones y se ha enviado una resolución a los ayuntamientos para que los interesados puedan aprovechar la madera quemada.

Entre las prioridades están también proteger el suelo, reducir la erosión y evitar que las cenizas y sedimentos lleguen a cauces y puntos de captación de agua, sobre lo cual García asegura: "Tenemos que velar y mucho por la calidad del agua. Hay que recordar que estamos muy cerca de dos embalses, Beleña y Alcorlo y tenemos que poner medidas que frenen las escorrentías, hagan un poco de freno para los sedimentos y las cenizas".

Ha comenzado la construcción de las 4.300 albarradas con este objetivo y habrá tratamientos fitosanitarios en casi mil hectáreas, especialmente en zonas donde colindan áreas afectadas por el fuego y aquellas que se salvaron.

La recuperación natural de la sierra requiere su tiempo y no será hasta la próxima primavera cuando se vea resurgir los primeros brotes, como bien saben los ganaderos, quienes hasta este mes de octubre han recibido ayuda directa de Diputación para alimentar a su ganado ante la falta de pastos y ahora han solicitado ayudas para mantener el ganado durante los próximos meses.

Lo esperan ganaderos como Fernando Moreno, ‘Nano’, alcalde de La Nava y representante de los ganaderos de la Sierra Norte, quien expone: "El coste medio para dar de comer a un animal son unos 2,5 euros diarios. Y tengo unos 350 animales entre madres y terneros, con lo que me voy a más de 600 euros al día”.

En cuanto a la línea de ayudas al sector económico de la zona, la convocatoria se cerró el miércoles con 132 solicitudes presentadas, casi el 70 % del sector turístico.

En el ámbito judicial se han producido las primeras declaraciones en el proceso de investigación, en el que el Gobierno regional se ha personado como acusación particular. Ricardo Jiménez, alcalde de La Mierla, ha sido uno de los primeros en ir a declarar junto a vecinos del municipio. EFE

brl/lsy-srm

(foto) (vídeo) (audio)

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