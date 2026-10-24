La antología 'Palabras para Gaza' reúne a 173 creadores en solidaridad con Palestina

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Jaén, 24 oct (EFE).- Más de 170 artistas de 13 países se dan cita en la antología solidaria 'Palabras para Gaza', impulsada por la Asociación Internacional Humanismo Solidario, que se ha presentado en Jaén y que nace con el propósito de expresar su solidaridad con el pueblo palestino.

La obra va a destinar íntegramente los beneficios de su venta a la UNRWA, agencia de las Naciones Unidas que opera en Gaza en condiciones extremas, poniendo en riesgo la vida de sus propios trabajadores.

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"La generosa contribución de 173 artistas participantes reunidos en este volumen constituye un firme testimonio de compromiso ético y conciencia colectiva en un tiempo marcado, con demasiada frecuencia, por el individualismo más atroz, el extremismo y la indiferencia", ha destacado el editor jiennense Pedro Molino.

En la antología se dan cita 173 artistas participantes de 13 nacionalidades diferentes (España, Marruecos, Cuba, Uruguay, Ecuador, Irak, Italia, Argentina, Chile, México, Palestina, Siria y Túnez) y, entre ellos, hay un buen número de creadores andaluces.

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"Esta obra nos interpela en un momento en el que el Programa Mundial de Alimentos ha alertado de que no tiene fondos para atender y dar de comer a medio millón de gazatíes porque las ayudas internacionales se han recortado, especialmente de EEUU, Alemania y Francia, para destinarlas a comprar armamento", añade Molina.

A su juicio, 'Palabras para Gaza' es una "obra necesaria" como espacio donde el arte y la creación se afirman como herramientas de resistencia y esperanza, "capaces de recordarnos que el sentido de lo humano debe seguir latiendo en todas sus formas".

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La antología, que ha sido presentada en el Aula de Cultura de la Diputación de Jaén, ha sido coordinada por Fuensanta Martín Quero, Aurora Gámez Enríquez y Pedro Molino Jiménez. EFE

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