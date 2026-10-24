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Frente Amplio plantea jubilarse con 65 años y que ninguna pensión baje del salario mínimo

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Madrid, 24 oct (EFE).- La coalición de izquierdas Frente Amplio ha planteado este sábado recuperar de manera "efectiva" la edad de jubilación a los 65 años y que ninguna pensión baje del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado actualmente en 1.221 euros al mes.

Son dos propuestas que Frente Amplio ha planteado durante su asistencia a la manifestación en defensa de las pensiones públicas, convocada en Madrid por la coordinadora estatal por la defensa del sistema público de pensiones (COESPE), en la que han acusado a PP y Vox de querer "recortar pensiones".

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"Si estamos subiendo el SMI porque el coste vida no para de aumentar y los salarios tienen que seguir aumentado, lo lógico es que las pensiones suban al mismo ritmo que el SMI", ha declarado a los medios la candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, número uno en la lista por Barcelona.

Colau ha planteado también "que se fije de manera clara y contundente" que la jubilación sea como máximo a los 65 años porque, según ha advertido, en los últimos años se ha alargado la edad real y efectiva de jubilación más allá de esta cifra.

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Por su parte, el cabeza de lista de Frente Amplio en Madrid para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Emilio Delgado (Más Madrid), presente también en la manifestación, ha defendido estas dos medidas y ha dicho que sistema público de pensiones no solo es "sostenible", sino que es "mejorable".

En una nota de prensa, Frente Amplio ha señalado que en la actualidad 4,6 millones de pensionistas cobran menos que el SMI (1.221 euros) y 2 millones cobran menos de 900 euros al mes, mientras que 2 de cada 3 mujeres pensionistas no llegan a 1.000 euros.

Por ello, asegura que su propuesta para que ninguna pensión baje del salario mínimo es una medida de igualdad entre hombres y mujeres.

Con la medida para recuperar la jubilación a los 65 años Frente Amplio pretende "corregir el retraso de la edad de retiro" porque, según advierte, la edad media real de jubilación ha pasado de algo menos de 64 años en 2012 a más de 65,4 en 2026.

La coalición de izquierdas (impulsada por IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes) señala que las medidas que propone cuestan unos 10.000 millones al año cada una y "se financiarán haciendo que las grandes empresas y fortunas paguen lo que les corresponde".

En concreto, Frente Amplio explica que la pensión mínima garantizada se financiará con una tributación mínima efectiva para las grandes empresas y con un impuesto del 2 % a los patrimonios de más de un millón de euros.

Y la jubilación a los 65 se pagará eliminando progresivamente el tope máximo de cotización, lo que aportaría entre 7.000 y 8.500 millones, y reforzando el mecanismo de equidad intergeneracional con una aportación de las empresas más automatizadas, de entre 3.000 y 4.000 millones. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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