Exteriores refuerza personal en los consulados para tener las listas de la ley de nietos

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Madrid, 24 oct (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado que ha reforzado personal en los consulados para cumplir con el requerimiento del Tribunal Supremo, que ha dado de plazo hasta el 28 de octubre para facilitar las identidades de las 163.020 personas afectadas por la aplicación de la ley de nietos.

Fuentes de Exteriores han señalado este sábado que han autorizado todas las solicitudes de refuerzo de personal solicitadas por los consulados y han puesto a disposición de estos a todo el personal de las Embajadas para cumplir con esta tarea.

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"Tras el último auto, que establece un plazo, se le ha trasladado a todos los consulados que es imperativo que entreguen los datos solicitados para cumplir con ese plazo", han señalado. EFE