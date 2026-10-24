El negocio de las residencias de estudiantes: más inversión pero faltan unas 500.000 camas

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Madrid, 24 oct (EFE).- El mercado de las residencias de estudiantes se ha convertido en uno de los focos de atención del sector inmobiliario español pero, pese al crecimiento de la última década, presenta aún uno de los niveles de provisión de camas más bajos de Europa, con un déficit que supera el medio millón.

La combinación de una demanda universitaria creciente, la llegada de más estudiantes internacionales y una oferta de alojamiento insuficiente han situado este segmento en el radar de grandes inversores y operadores, concentrando 1.270 millones de inversión hasta septiembre, el 22 % de todo el segmento residencial, según los datos de CBRE.

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Solo en 2025, la inversión en residencias de estudiantes rozó los 2.200 millones, una cifra que contrasta con los 985 millones de 2024 o los 452 millones de 2023.

En un contexto en el que el acceso a la vivienda constituye uno de los principales desafíos para quienes estudian fuera de su ciudad, el Gobierno acaba de aprobar 45 millones en subvenciones para financiar la construcción, ampliación o rehabilitación de residencias universitarias en siete ciudades que, en una primera fase, aportarán cerca de 2.000 nuevas plazas.

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España cerró 2025 con unas 118.762 camas operativas, lo que supone un crecimiento cercano al 62 % en la última década. Sin embargo, no ha sido suficiente para corregir un déficit de alojamiento universitario que supera actualmente las 528.000 camas, según Savills.

CBRE eleva la demanda insatisfecha a las 546.000 plazas, trasladando su impacto a las tarifas, del entorno de los 1.300 euros/mes en Madrid y Barcelona.

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La demanda potencial de alojamiento universitario alcanza los 677.390 estudiantes, según Atlas Real Estate Analytics, frente a una oferta que apenas supera las 118.000 plazas: por cada cama disponible existen alrededor de cinco estudiantes con necesidad objetiva de alojamiento.

Durante 2026 está prevista la incorporación de unas 5.550 nuevas camas, repartidas entre 16 residencias. Para 2027 y 2028 se anticipa la llegada de otras 10.500 plazas.

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Madrid, Barcelona y Valencia destacan entre los principales destinos, con una demanda estimada de 71.938, 48.467 y 37.477 camas, respectivamente. Frente a estas necesidades, la oferta operativa se sitúa en cerca de 20.000 plazas en Madrid, 10.700 en Barcelona y 4.400 en Valencia, según los datos que maneja.

La capital encabeza los proyectos previstos hasta 2028, con 5.144 camas; seguida de Barcelona, con 2.635; y Valencia, con 2.388.

De hecho, el aumento de construcción ha provocado que el crecimiento del parque de residencias haya superado al de la población universitaria durante la última década.

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Savills calcula que la oferta ha avanzado a una tasa media anual del 5,5 %, frente al 1,4 % de la población universitaria, lo que ha elevado la tasa de provisión al 8 % actual, aunque a nivel europeo España solo queda por encima de Portugal (6 %) e Italia (4 %), frente al 30 % de países más maduros como Reino Unido.

El interés por el sector se traduce en nuevas operaciones como la adquisición por parte de Nuveen de la cartera de Bravo!Students a King Street por unos 330 millones y que comprende 3.323 camas en siete ciudades.

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Además, Livensa Group, respaldada por CPP Investments, ha presentado su nueva marca tras la integración de Nido Living y Livensa Living, con el objetivo de alcanzar 25.000 camas en Europa en 2031.

Greystar también ha reforzado su posición en España con la adquisición a Straco Real Estate de dos residencias que suman 1.600 camas, en tanto que Franklin Templeton ha acordado la compra de una participación mayoritaria en Stoneshield, que entre sus inversiones tiene a MiCampus, una de las mayores plataformas europeas de residencias de estudiantes.

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Colonial y Vita Group, por su parte, se han aliado para crear una cartera de residencias de estudiantes premium.

Resa, Yugo o Xior Student Housing son algunas de las compañías más destacadas del sector. EFE