El MoraBanc visita Miribilla, una pista inmaculada, contra el Bilbao de Ponsarnau

Andorra La Vella, 24 oct (EFE).- El MoraBanc Andorra, después de conseguir su primera victoria de la temporada ante el Río Breogán Lugo y abandonar los puestos de descenso, visita el domingo (12 horas) al Surne Bilbao Basket que se mantiene invicto como local.
El equipo dirigido por Žan Tabak sigue sin poder contar con el base hispano-brasileño Rafa Luz que aún se está recuperando de su pubalgia.
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El resto de jugadores está disponible y más después de una semana dónde ha ganado en tranquilidad rompiendo una racha de tres derrotas consecutivas en el inicio de la Liga ACB.
"Yo no estoy mirando si estamos en zona de descenso o no. No sé si es mejor o peor si está semana es más tranquila que otra. Puede que sea mejor para aprender cosas nuevas y concentrarse más en el trabajo, pero por otro lado es una línea más fina entre esa tranquilidad y la relajación", aseguró el técnico de Split.
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El Surne Bilbao Basket, dirigidido por Jaume Ponsarnau, llega al encuentro después de perder de manera holgada en la pista del Real Madrid.
"El Bilbao viene de perder de paliza contra el Real Madrid y en su cancha hará todo lo posible para ganar. Saldrá con una motivación extra. Lleva cinco años con el mismo entrenador y tiene siete jugadores del año pasado. Una pista dónde sólo ha perdido cinco partidos últimamente y contra equipos Top de está liga. Estamos preparados para este reto y vamos a intentar ir, competir y ganar", manifestó Tabak.
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Los de Ponsarnau juegan un baloncesto totalmente diferente al Río Breogán Lugo, el último rival del MoraBanc Andorra. Además cuenta con viejos conocidos del club del Principado: Martin Krampelj y Ádám Somogyi.
"Este partido es distinto al del último. Río Breogán Lugo está anotando más de 100 puntos por partido y es un equipo que juega un baloncesto de transición y ahora estamos hablando de un Bilbao que juega en mitad de cancha y que se ven detalles que están a otro nivel respecto a otros rivales que se conocen menos", sentenció Tabak.
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En sus dos últimas visitas a Bilbao, el MoraBanc ha perdido. Unas opciones de triunfo que pasan por mejorar defensivamente y parar el juego sólido de los de Jaume Ponsarnau. EFE
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