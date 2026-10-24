El FIATC Girona y el Asisa Joventut miden sus buenas dinámicas en Fontajau

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Girona/Badalona (Barcelona), 24 oct (EFE).- El FIATC Girona y el Asisa Joventut medirán sus buenas dinámicas este domingo (12.00h CET) en un nuevo derbi catalán en Fontajau con ambos equipos empatados en la clasificación en la pugna por estar entre los ocho primeros clasificados.

El equipo dirigido por Moncho Fernández, 12.º clasificado de la Liga Endesa (2/2), recibe a la Penya (8.º, 2/2) con el objetivo de mantener la condición de invicto en Fontajau y alimentar su gran dinámica con la cuarta victoria seguida.

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Los gerundenses vienen de arrollar al Zastal Zielona Gora polaco en la Copa FIBA Europa (109-68) y luce un pleno de victorias en su debut continental (3/3) y también en Fontajau si se le suma la Liga Endesa (4/4).

Situación similar para los de Dani Miret, que llegan a este derbi después de ganar sus últimos tres encuentros entre la Liga Endesa y la Liga de Campeones de la FIBA, con un recital de por medio en la anterior jornada ACB en otro duelo catalán, esta vez ante el Barça, que venció por un contundente 113-89.

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Además, en el último partido de los verdinegros en competición europea esta misma semana, sudaron muchísimo para vencer al Telekom Bonn alemán por 76-74 en un choque en el que los visitantes tuvieron tiro para ganar sobre la bocina.

En cuanto al parte médico de este derbi catalán, ambos equipos tienen la enfermería cargada. El FIATC Girona tendrá las bajas del base Isaac Vázquez y de los escoltas Pep Busquets y Maxi Fjellerup. Por su parte, el Asisa Joventut no podrá contar con el base Ludde Hakanson, el escolta Boogie Ellis y el pívot Ante Tomic.

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Por otro lado, también en referencia a los badaloneses, tendrán la duda hasta última hora del alero Yannick Kraag, que se encuentra en el tramo final de recuperación de las molestias musculares que arrastra desde el inicio de la presente campaña.

Pese a las múltiples bajas en ambos equipos, se presenta un derbi con diversos protagonistas. En los locales, el base dominicano Jassel Pérez, que llega después de anotar 40 puntos en su último partido ante el Leyma Coruña.

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En los visitantes, el base argentino Nico Laprovittola, que en el último derbi ante el Barça anotó cinco triples en el último cuarto y se fue hasta los 17 puntos tras un inicio de partido bastante gris.

Quien también está en su mejor momento en los badaloneses es el ala-pívot Emir Sulejmanovic, que acumula en los dos últimos encuentros un total de 33 puntos (12/16 en tiros de campo) y 10 rebotes.

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En cuanto a precedentes recientes entre ambos equipos, el FIATC Girona venció en los últimos tres derbis ante el Asisa Joventut por 83-76, 71-74 y 82-77. EFE

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