El desafío del diseño audiovisual es el equilibrio entre la IA y la creación artística

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Pilar Mazo

Logroño, 24 oct (EFE).- El artista hispano-argentino Pablo Buratti, considerado uno de los ilustradores más destacados del cine en España, cree que el gran desafío del diseño audiovisual pasa por encontrar el equilibrio entre las posibilidades que reporta la inteligencia artificial (IA) y la necesidad de garantizar la naturaleza que tiene que tener la creación artística.

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Así lo ha explicado a EFE en Logroño, tras inaugurar una exposición y un taller dedicado al lenguaje audiovisual, dentro del X Festival de Narrativas Cuéntalo, centrado en el vínculo entre el cine y la literatura y marcado por el centenario del nacimiento del guionista Rafael Azcona.

"Lejos de desdeñar y negar la IA", ha añadido, esta herramienta se tiene que involucrar con personalidad contemporánea en el diseño audiovisual e incorporarse a sus procesos creativos para que no solo se aceleren, sino que se construyan posibilidades más interesantes en esa búsqueda.

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Para él, "la IA tiene que ser una herramienta más, no el motor definitivo de la creación", dado que "nos equivocaríamos si confiáramos en que la inteligencia artificial solucionara todos los procesos simplemente por abaratar costes".

Por ello, ha incidido en la necesidad de encontrar el equilibrio en el uso de esta herramienta, para que no haya pérdida de empleo y se garantice que la creación artística tiene la naturaleza que tiene que tener, de involucrar las experiencias, las sensibilidades y las personalidades de los profesionales que intervienen en ella y no solo los algoritmos.

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Buratti, afincado en Madrid desde 2001, donde trabaja con productoras y agencias de publicidad de todo el mundo, también ha asegurado que "se está viviendo un momento muy interesante y muy intenso, a nivel de producción, dentro del panorama cinematográfico español".

Este año, de manera especial, "está siendo muy interesante en la producción cinematográfica y audiovisual, con una personalidad y una calidad artística apabullante, ya que se están creando muchos contenidos y de calidad", ha subrayado.

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"Está habiendo propuestas de proyectos con una dimensión artística, con buenos presupuestos, que permiten pensar que hay un tiempo por delante bastante interesante en términos de producción".

Y, sobre todo, "las plataformas están muy involucradas en el proceso de producción con propuestas ambiciosas, no solo en términos artísticos, sino de presupuestos y con obras con mucha personalidad y calidad artística", lo que ha valorado.

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Gran parte de la actividad profesional de Buratti se concentra en el ámbito cinematográfico y en series televisivas, y, entre sus proyectos están producciones junto a directores como Pedro Almodóvar, Asghar Farhadi, Álex de la Iglesia, Daniel Calparsoro, Juan Antonio Bayona, Julio Medem, Alex Pina, Reed Morano y Terry Gilliam.

Sobre sus proyectos, ha detallado que, además de esta exposición para el Festival Cuéntalo, ha finalizado dos series, una con Daniel Calparsoro y otra para Apple TV, que son producciones internacionales.

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También está centrado en terminar de dar forma a su libro 'Storyboarding Almodóvar Volúmen 2', que es otra recopilación de su trabajo con Pedro Almodóvar en las cuatro últimas películas con el cineasta y con las que completará el decálogo de colaboraciones con él.

La previsión es que este libro se publique a principios del próximo año, ha detallado Buratti, quien tiene en proyecto otras producciones, que ha eludido desvelar hasta que se concreten y confirmen.

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Sobre la personalidad que traslada a su proyección artística, ha indicado que nunca se ha casado con estética alguna específica y que es "perseverante", en el sentido de que siempre ha procurado "encontrar el mejor proceso visual y narrativo" con cada proyecto y director con quien ha trabajado. EFE

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