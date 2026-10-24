El base Ludde Hakanson, baja indefinida por una lesión en el tobillo

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Badalona (Barcelona), 24 oct (EFE).- El base sueco Ludde Hakanson será una baja sensible para el Asisa Joventut durante un tiempo indefinido debido a una lesión compleja sufrida en su tobillo izquierdo, según informó este sábado el club catalán.

Hakanson, que es el jugador encargado de dosificar nada más y nada menos que a los otros bases Ricky Rubio y Nico Laprovittola, sufrió una fuerte torcedura de tobillo en el último partido de la Liga de Campeones de la FIBA ante el Telekom Bonn alemán (76-74).

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En el último partido de la Liga Endesa ante el Barça, con triunfo para el Asisa Joventut por 113-89, Hakanson firmó 10 puntos en 20 minutos de juego, por lo que es un jugador importante para la pizarra de Dani Miret.

Con la lesión del sueco, sumada a la ya conocida del escolta Boogie Ellis, el club está en el mercado para tratar de cerrar una incorporación exterior temporal mientras dichos jugadores se recuperan de sus respectivas dolencias, según informaron a EFE fuentes del conjunto verdinegro. EFE

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