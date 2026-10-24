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Defensa subasta material por 1,8 millones: desde un lote de 5 excavadoras por 1.500 euros a un lanzagranadas de salvas

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El Ministerio de Defensa ha sacado a subasta vehículos y material del Ejército por más de 1,8 millones de euros en su conjunto, pero dividido en 17 lotes que van desde los 105 euros el más barato hasta más de los 541.000 euros. Pero se pueden encontrar hasta un lote de retroexcavadoras, con un bulldozer con un precio de salida de 1.500 euros, una grúa o un lanzagranadas de salvas.

La Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material del Ejército de Tierra ha convocado la citada subasta, que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en dos fechas en la última semana. La primera de ellas con 17 lotes y la segunda, con uno, y se reparten en buena parte de los talleres, hangares y depósitos militares del territorio nacional.

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Según la información proporcionada a Europa Press por el Ministerio de Defensa, el desglose de los materiales a subastar cabe recogido en un pliego de condiciones particulares donde también se detalla su precio y condición.

Los vehículos destinados a la subasta, recogidos en el lote número doce, pertenecen al depósito del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros (PCMMI), que está ligado al Arma de Ingenieros en Guadalajara, y son cinco piezas de maquinaria destinadas a trabajos exigentes de movimiento y nivelación de terrenos licitados por un valor de salida de 1.505 euros.

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Dentro de este lote de la subasta consta un vehículo Bulldozer de cadenas pesado, el modelo Allis 14C de Fiat, con 20 años de antigüedad y 15.620 kilos de peso. Además, también como parte del mismo lote, se clasifican tres retrocargadoras mixtas de la marca JBC, el modelo 3CX-4T, con 27, 28 y 29 años de antigüedad, y un peso de 7.600 kilos.

A ellos se suma otro vehículo de características similares de la marca AUSA, el modelo RC-5, con 15 años de uso. En el pliego se detalla que los vehículos no han sufrido ningún "mal uso o abuso".

UN LANZAGRANADAS, DOS "INTERCONEXIONES DE MISILES" Y UN SALVAVIDAS

El catálogo mezcla lo más técnico con lo más inesperado. En el lote 8, el de las piezas de vehículos, aparecen cinco lanzagranadas "en salva" de lado derecho, junto a las puertas de escotilla y los soportes del periscopio del conductor, y hasta un par de "salvavidas de yugo u horquilla" que el informe data con 31 años de antigüedad.

El lote 7, el segundo más caro ya que sale por 267.747 euros, engloba electrónica militar donde conviven dos interconexiones de misiles, válvulas klystron, una unidad transmisora de radar y cámaras del sistema Skyguard; y en el lote 3, que se subasta por 220.096 euros, se incluye arsenal de óptica y control de tiro: 173 amplificadores de imagen, selectores de munición y 30 "radares detectores de frío". Más modesto el lote 2, que sale por 2.597 euros, se queda en cuatro trípodes y dos embalajes del puesto de tiro Milan.

UNA MANGUERA POR 105 EUROS Y DETECTORES TÉRMICOS

El lote 4, el más barato, de 105 euros lo forman 27 llaves de paso de drenaje de generador y una manguera de goma de 20 metros; y en el lote 5, por 1.305 euros, figuran 130 insertadores de tornillo que salen a diez euros la pieza.

En el otro lado de la balanza está el lote 6, que apenas pesa 6,4 kilos pero sale por 82.833 euros, casi 13.000 euros por kilo. Se trata de: 19 subconjuntos electrónicos, entre ellos tarjetas de control del escáner y varios "detectores cooler", que son sensores de imagen térmica e infrarroja de alta gama que integran un sistema de enfriamiento criogénico.

ARANDELAS A GRANEL Y "ENGANCHES DE CANGREJO"

Los lotes de repuestos son los más pintorescos por volumen: el 11, que sale por 164.717 euros, cuenta con más de seis toneladas de material, incluye casi 6.700 arandelas, centenares de inyectores y de juntas de culata y paneles de puerta de vehículos BMR. Se encuentra en los almacenes de la Unidad de Apoyo Logístico y Sanitario del Hospital Militar en Madrid.

El 15, por 24.879 euros, incluye enganches de cangrejo y 686 contactos de incendio; y el 17, el más caro, por 541.722 euros, es un almacén de mecánica pesada: empujadores, torretas giratorias de la estación del jefe, puertas de rampa y 53 turbocompresores que por sí solos se tasan en casi 95.000 euros.

Asimismo, en el 16 llama la atención una cámara de infrarrojos de primera generación, "antigua" según el propio informe, valorada en más de 69.000 euros.

ENAJENACIÓN DE PRODUCTOS DE CHATARRA, INCLUIDA UNA GRÚA

Por otro lado, en el Arsenal Militar de Ferrol se ha convocado también una subasta pública de material de chatarra, y lo encabeza una grúa pórtico giratoria, a la que se suman otras 76 partidas ubicadas entre la empresa Navantia, el Servicio de Transportes del Arsenal y el túnel número 2 de la Estación Naval de La Graña.

El precio de salida de todo ello es de 8.983,50 euros, mucho menos que el de varios de los 17 lotes de la subasta del Ejército, con una fianza provisional del 20% para poder participar.

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EuropaPress

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