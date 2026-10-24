Bustinduy afirma que las pensiones son "una joya a preservar de la furia de las derechas"

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Madrid, 24 oct (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y portavoz de campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, ha afirmado que las pensiones son "una joya a preservar de la furia de las derechas" y ha acusado a PP y Vox de querer recortar las prestaciones futuras o "privatizarlas para hacer negocio".

"Llevan meses las derechas repitiendo que nuestro sistema de pensiones 'va a petar', que es una 'estafa piramidal' y un 'robo' a los jóvenes. Son burdos intentos de recortar las prestaciones futuras y privatizarlas para hacer negocio. Spoiler: no lo permitiremos", ha escrito en su cuenta de la red social X.

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Coincidiendo con la manifestación convocada este sábado en Madrid por la Coordinadora estatal por la defensa del sistema público de pensiones (COESPE), Bustinduy ha asegurado que para garantizar una "pensión digna" para las próximas generaciones hay que asegurar la suficiencia de las prestaciones.

Y ello, ha explicado, "no puede hacerse a base de recortes en las prestaciones futuras, sino reforzando la capacidad financiera del Estado". EFE