Alberto González, campeón de la Copa del Mundo de Tongyeong

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Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El español Alberto González se proclamó este sábado vencedor de la Copa del Mundo de triatlón de Tongyeong (Corea del Sur), superando con un tiempo de 50:03 en siete segundos al suizo Max Studer, mientras que David Castro terminó cuarto, a sólo nueve segundos del podio que completó el estadounidense Kevin Norland.

Este triunfo de Alberto González llega sólo una semana después del bronce conseguido en la Copa del Mundo de Pekín, en la que Studer fue el vencedor. De esta forma, el malagueño regresa a lo más alto del podio de una Copa del Mundo por primera vez desde que lo alcanzase el 24 de marzo de 2024 en Hong Kong.

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La carrera, que se desarrolló en distancia esprint con 750 metros de natación, 19,8 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pie, estuvo marcada por la lluvia, que obligó a los triatletas a exigirse al máximo.

Alberto González salió del segmento de natación en octava posición, cerca de los puestos de cabeza en los que consiguió situarse sobre la bicicleta con un grupo de nueve triatletas en el que no estaba Studer, que corriendo fue recortando distancias sin poder alcanzar al malagueño, que cruzó la meta en 50:03. El suizo lo hizo en 50:10 y Norland en 50:17.

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David Castro terminó cuarto con 50:26, a nueve segundos del bronce, mientras que los otros españoles fueron Roberto Sánchez Mantecón, décimo con 50:36; Eloy Canales Escribano decimotercero y Genís Grau en el puesto 42.

En la categoría femenina la china Xinyu Lin consiguió su segunda victoria consecutiva en la Copa del Mundo después de haberse impuesto también en Pekín. Segunda fue su compatriota Anqi Huang y tercera la francesa Mathilde Gautier.

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Las españolas Marina Muñoz Hernando, decimocuarta, e Iratxe Arenal Arribas, en el puesto 32, quedaron lejos de las primeras posiciones. EFE