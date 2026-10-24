29 de octubre: el día grabado en fango en el alma de las víctimas de la dana de 2024

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Loli Benlloch

Catarroja (Valencia), 24 oct (EFE).- El 29 de octubre es una fecha que ha quedado "grabada en fango en el corazón, en el alma y en la memoria" de quienes sufrieron la dana de 2024 en la que murieron 233 personas, según indican a EFE las principales asociaciones de víctimas, que aseguran que, dos años después, aún queda "muchísimo por hacer".

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Las representantes de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, la Associació de Víctimes de la Dana y la Asociación de Víctimas y Damnificados Dana Valencia -Rosa Álvarez, Mariló Gradolí y Elisabeth González, respectivamente- han hablado de este segundo aniversario en la casa de Catarroja devastada por el agua y aún por restaurar donde murió el padre de la primera.

"La vida de todas nosotras ha cambiado radicalmente", parece que sea otra, asegura Álvarez, quien detalla que en 2024 tenían una vida "normal, rutinaria" y dos años después les cuesta levantarse y muchos afectados están medicados y necesitan ayuda. Pero considera que, una vez sucedida la tragedia, hay que reponerse y estar unidas.

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Para Álvarez, estos dos años han pasado "muy rápido" en el aspecto de que tienen mucho trabajo que hacer, pero "muy lento" para otras cosas, como cuando está sola en casa y "pesa mucho la soledad", pues en su caso aún no ha iniciado el duelo por su padre y cuando oye las llaves en la cerradura aún piensa que es él, que va a visitarle.

Reivindica que, además de buscar que se haga justicia, han formado con las asociaciones "una red de cuidados", en la que cada acto se convierte en algo "terapéutico". Y cree que todavía "queda muchísimo por hacer", como incidir en una prevención "real y segura" por un motivo: el cambio climático "va a determinar nuestras vidas y nuestra muertes".

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"Han sido dos años intensos, en los que hemos llorado, hemos reído y hemos tenido el apoyo de la sociedad hasta conseguir" que Carlos Mazón dejara la presidencia de la Generalitat, aunque mantiene el escaño, y en los que "hemos acompañado y nos seguimos acompañando", destaca la presidenta de la Associació de Víctimes de la Dana, Mariló Gradolí.

Considera que el día 29 de octubre "estará siempre grabado en fango en el corazón, en el alma y en la memoria" de los afectados y de quienes estuvieron en la 'zona cero' de la dana; y que el movimiento que surgió tras la tragedia "perdurará", pues de ese día nació en la sociedad un sentimiento que "está más vivo que nunca".

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Expresa el orgullo por haber planteado en Europa que se revisen los sistemas de emergencia, conseguido que la salud mental se ponga en el centro o propuesto permisos climáticos para los trabajadores, y destaca que necesitan "justicia y reparación", pero también un territorio adaptado a los episodios climáticos adversos que van a repetirse.

"Es muy duro poder pasar página cuando todavía hay dos personas desaparecidas", asevera la vicepresidenta de la Asociación de Víctimas y Damnificados por la Dana, Elisabeth González, quien incide en que "cuesta mucho remontar", pues aún hay pueblos "prácticamente en la misma situación" que en 2024 porque la reconstrucción no se está tratando como obras de emergencia.

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Estos 24 meses "no han pasado rápido, para nada", confiesa González, quien señala que siguen adelante con sus vidas, pero "con una mochila muy grande", porque "todavía no se ha hecho justicia", y porque aún tienen que asimilar emocionalmente lo que vivieron, lo que hace "muy complicado el día a día".

En la zona de la dana "hay ansiedad, ha aumentado la depresión, cada vez que llueve no podemos dormir y vivimos en una incertidumbre continua", afirma González, quien lamenta que el expresident de la Generalitat "continúa aforado inexplicablemente" y destaca que, si hace falta, llegarán en última instancia hasta Europa. EFE

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(foto) (vídeo)