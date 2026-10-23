Temas del día de EFE España del sábado 24 de octubre

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ELECCIONES GENERALES

Granada - El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en un acto en Granada junto a la vicesecretaria general del partido y secretaria general en Andalucía, María Jesús Montero.

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Vigo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene en un acto junto al presidente de la Xunta de Galicia y del PPdeG, Alfonso Rueda, y la portavoz del partido en Vigo, Luisa Sánchez.

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Palma de Mallorca - El presidente de Vox, Santiago Abascal, celebra un acto político en Palma.

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Barcelona - Tras su acuerdo para que ERC integre en sus candidaturas en Cataluña a candidatos de Podem, el cabeza de lista de Esquerra al Congreso, Gabriel Rufián, y la eurodiputada y candidata de Podemos, Irene Montero, protagonizan en Barcelona un acto político con el título "Casa, vida, futuro".

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PENSIONES MOVILIZACIÓN

Madrid - La Coordinadora estatal por la defensa del sistema público de pensiones (COESPE) convoca una manifestación en defensa de las pensiones públicas, los servicios públicos, los derechos sociales y la solidaridad entre generaciones, una iniciativa a la que se han sumado otras organizaciones como el Sindicato de Inquilinas.

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CONGRESO ONCOLOGÍA

Madrid - La Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), que representa a más de 50.000 expertos de todo el mundo, celebra en Madrid la segunda jornada de su congreso, en la que se presentan resultados de ensayos clínicos en fase avanzada de cáncer de pulmón o de próstata, y de la vacuna para el melanoma.

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CAMBIO CLIMÁTICO

Madrid - Del calor récord y los grandes incendios del verano a las lluvias torrenciales y las inundaciones en otoño, España encadena por su geolocalización y especial vulnerabilidad episodios meteorológicos extremos que ponen a prueba su capacidad para proteger a la población, la economía, la salud y para adaptarse al cambio climático, cuyo día internacional se conmemora hoy.

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(Texto)(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023789262)

DANA ANIVERSARIO

València - El 29 de octubre es una fecha que ha quedado "grabada en fango en el corazón, en el alma y en la memoria" de quienes sufrieron la dana de 2024 en la que murieron 233 personas, según indican a EFE las principales asociaciones de víctimas, que aseguran que, dos años después, aún queda "muchísimo por hacer". Loli Benlloch.

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INCENDIOS FORESTALES

La Mierla (Guadalajara) - Tres meses después del incendio de la Sierra Norte de Guadalajara, que arrasó más de 34.000 hectáreas, los pueblos afectados comienzan su recuperación con la finalización del arreglo de caminos y el pago de ayudas al sector primario y turístico en las próximas semanas. Por Beatriz Retuerta

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CINE SEMINCI

Valladolid - El cine español, en clave de ficción y documental, protagoniza la segunda jornada del festival de cine de Valladolid (Seminci) con el debut en la dirección del actor Ricardo Gómez ('Una familia), y la proyección de 'SerYo', del actor Sergio Peris-Mencheta, dirigido y protagonizado por él mismo. Por su parte, la directora danesa May el-Thouky estrena en España 'Unknown woman', la película que ganó el pasado festival de Venecia.

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BURNING ANIVERSARIO (Entrevista)

Madrid - Hace 50 años, cinco "chavales inconformistas" y enamorados del rock and roll unieron fuerzas para formar Burning. Desde entonces, más de 2.000 conciertos y 200 canciones han escrito la historia de una banda que celebra su medio siglo de vida con un “disco mágico”, un álbum en directo grabado en 2024 en la sala La Riviera, que captura la esencia “fiel y auténtica” del grupo, según explica a EFE su voz, Johnny Cifuentes. Sara Corsellas

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VIDEOJUEGOS

Madrid - La aparición de la arqueóloga y aventurera Lara Croft revolucionó la industria de los videojuegos al protagonizar en 1996 ‘Tomb Raider’, una aventura de acción que la convirtió en un icono cultural instantáneo gracias a un enorme éxito comercial que traspasó las pantallas impulsado por un personaje carismático, hipersexualizado y símbolo de feminismo que rompió todos los moldes.

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PUEBLO EJEMPLAR

Oviedo - Los reyes, acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía, entregan el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026 a la Cofradía de Pescadores Santa Ana, de Llanes, distinguida por su trabajo en favor de la sostenibilidad, la innovación, la solidaridad, el estudio y la difusión de la cultura pesquera, y la eficiencia en su modelo de gestión.

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ARTE IA

Logroño - El artista Pablo Buratti, considerado uno de los ilustradores más destacados del cine en España, cree que el gran desafío del diseño audiovisual pasa por encontrar el equilibrio entre las posibilidades que reporta la inteligencia artificial (IA) y garantizar la naturaleza de la creación artística, ha afirmado a EFE, en Logroño, dentro del Festival de Narrativas Cuéntalo. Pilar Mazo.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Sant Celoni.- PARTIDOS JUNTS.- La cabeza de lista de Junts a las elecciones generales del 29N, Miriam Nogueras, ofrece una atención a los medios de comunicación en Sant Celoni. Plaça de la Vila de Sant Celoni (Texto)

10:00h.- Alcoi.- PARTIDOS PSPV.- La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, atiende a los medios de comunicación antes de participar en un encuentro en Alcoi con los y las candidatas del PSPV-PSOE a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Parque tecnológico Rodes (Texto)

11:00h.- Girona.- ELECCIONES PSC.- El presidente de la Generalitat y líder del PSC, Salvador Illa, interviene en el acto de presentación de los candidatos a las elecciones generales por Girona al Congreso y el Senado. Auditori del Palau de Congressos de Girona (Passeig de la Devesa, 35) (Texto)

11:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- ELECCIONES PSOE.- El secretario general del PSOE de Canarias, el ministro Ángel Víctor Torres, interviene en un acto de precampaña electoral con los candidatos de su partido al Congreso y el Senado por las islas (declaraciones al inicio). Teatro Cuyás (Texto) (Foto)

11:30h.- Granada.- ELECCIONES PSOE.- Acto electoral en Granada del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero Sala Federico García Lorca del Palacio de Congresos de Granada (Texto) (Foto) (Vídeo).

12:00h.- Vigo (Pontevedra).- ELECCIONES PP.- Acto del presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, en Vigo. Estación Marítima

12:00h.- Palma.- ELECCIONES VOX.- Mítin del presidente de Vox, Santiago Abascal, en Mallorca Carrer del Mirador.

12:00h.- Santiago de Compostela.- ELECCIONES BNG.- Reunión del Consello Nacional del BNG, máximo órgano de dirección entre asambleas, en la que aprobará las candidaturas para las elecciones generales del próximo 29N. Sede del BNG, Avda. Rodríguez de Viguri 16. (Texto) (Foto)

12:00h.- Llanes (Asturias).- PREMIOS PRINCESA ASTURIAS.- La princesa de Asturias, acompañada por los reyes y la infanta Sofía, entrega el premio al Pueblo Ejemplar a la Cofradía de Pescadores Santa Ana de Llanes Puerto de Llanes (Texto).

12:00h.- Puerto del Rosario (Fuerteventura).- ELECCIONES PP.- La portavoz de campaña del PP nacional, Ester Muñoz, y el presidente del partido en Canarias, Manuel Domínguez, intervienen en un acto político en Fuerteventura (declaraciones a las 10.45 horas). Playa Chica (Texto)

12:00.- Valladolid. El secretario del general, Miguel Tellado, clausura un acto del PP de Valladolid.

12:00h.- Barcelona.- ELECCIONES ERC.- El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, y la eurodiputada y candidata de Podemos, Irene Montero, protagonizan un acto político en el distrito barcelonés de Nou Barris. Plaça Major de Nou Barris. (Texto) (Foto)

12:00h.- Palma.- ELECCIONES VOX.- Santiago Abascal protagoniza un mitin de Vox en la precampaña para el 29N. Carrel del Mirador.

19:00h.- Ibiza.- ELECCIONES VOX.- Mitin de precampaña de Vox encabezado por Santiago Abascal. Baluarte de Santa Lucía.

19:00h.- Algeciras (Cádiz).- ALCALDE ALGECIRAS.- El alcalde de Algeciras (Cádiz) , José Ignacio Landaluce, entrega este sábado el bastón de mando de la ciudad al Cristo de Medinaceli, en lo que ha anunciado que será su último acto como regidor de la ciudad antes de dimitir del cargo, forzado por la moción de censura que se ha impulsado después de que se hicieran públicas dos denuncias contra él por presuntas agresiones sexuales. Capilla de San Isidro (Texto) (Foto) (Vídeo)

ECONOMÍA

10:15h.- Córdoba.- CONGRESO CAPITALISMO.- El secretario general de CCOO, Unai Sordo; y la secretaria general del sindicato en Andalucía, Nuria López; acompañados por el presidente de la Fundación 1º de Mayo, Fernando Lezcano; atenderán a los medios de comunicación antes de participar en la segunda jornada del Salón de Actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba.

12:00h.- Madrid.- SISTEMA PENSIONES.- La Coordinadora estatal por la defensa del sistema público de pensiones (COESPE) convoca una manifestación en defensa de las pensiones públicas. Recorrido desde Atocha a Alcalá (Metro Sevilla). (Texto) (Foto) (Vídeo).

19:00h.- L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).- CRISIS VIVIENDA.- Manifestación de entidades de defensa de la vivienda para recordar a Olga y otras personas fallecidas en plan crisis de la vivienda. Plaça Pius XII (Texto)

SOCIEDAD

09:00h.- Pamplona.- COMUNICACIÓN MUJERES.- Encuentro sobre comunicación con perspectiva de género organizado por la Asociación de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Navarra. Casa de las Mujeres

Pamplona.- ENTES LOCALES.- Pamplona acoge el viernes y el sábado unos encuentros, organizados por EH Bildu, European Left Alliance y European Free Alliance para reflexionar sobre los retos y las oportunidades de la gobernanza local progresista en Europa, entre ellos la problemática de la vivienda y el modelo de gobernanza. Baluarte

Murcia.- CIENCIA MURCIA.- XXIII Semana de la Ciencia y la Tecnología de la Región de Murcia (Secyt) Jardín Botánico del Malecón

10:00h.- San Sebastián.- JORNADA FEMINISMO.- Celebración de la jornada 'Contra el negacionismo, feminismo', organizada por la Gipuzkoa Feminista Elkartea Colegio de Médicos. Paseo de Francia 12.

11:00h.- Pamplona.- GASTRONOMÍA CORDERO.- I edición de 'GastroCordero', un encuentro gastronómico, solidario y musical con degustación de 600 tapas elaboradas con carne certificada de Cordero de Navarra. Mercado del Ensanche.

13:00h.- Madrid.- CONGRESO ONCOLOGÍA.- La Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) presenta en rueda de prensa resultados de diversos ensayos clínicos. La información se puede ir dando a partir de las 16:30 horas. Ifema (centro de convenciones sur, primera planta) (Texto)

12:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN HUELGA.- Concentración convocada por las familias de la escuela pública madrileña en apoyo al profesorado en huelga indefinida, que tendrá lugar este sábado en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid Conserjería de Educación.

12:00h.- Madrid.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- La Plataforma Calles Dignas - Justa Freire convoca una manifestación para pedir el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática que prohíbe la exaltación en edificios y en la vía pública de dirigentes del régimen franquista. De Mercado de Las Águilas, en calle Blas Cabrera, 125, a Junta Municipal de Latina

17:30h.- Madrid.- EMWRGENCIAS SIMULACRO.- Más de 500 personas intervendrán en un gran simulacro de emergencias, con el que se pone punto final a las 27 Jornadas Municipales de Catástrofes organizadas por SAMUR-Protección Civil. Base Aérea de Cuatro Vientos.

CULTURA Y TENDENCIAS

17:00h.- Sevilla.- MÚSICA ELECTRÓNICA.- Décima edición de Electrolunch, festival de música techno en el que actuará Ellen Allen y que incluye numerosas actividades, entre ellas algunas dirigidas al público infantil. Parque Magallanes.

17:00h.- Toledo.- CATEDRAL TOLEDO.- El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, y el obispo auxiliar y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César Garcia Magán, presentan el sello conmemorativo del VIII Centenario de la Catedral, emitido por la Oficina de Servicios Postales y Filatelia del Vaticano. Acceso desde las 16:30 horas por la Puerta Llana. Catedral.

18:00h.- Melilla.- CULTURA MÚSICA.- Festival Melilla Sound. Plaza de las Culturas

18:30h.- San Sebastián.- FOTOGRAFÍA NATURALEZA.- La fotógrafa de fauna salvaje Alexandra Surkova presenta su proyecto 'Future Guardians' para acercar la naturaleza a niños desfavorecidos, durante la entrega de premios de fotografía del Club Vasco de Cámping. Aquarium

18:30h.- Tudela.- CINE FESTIVAL.- El director Dani Sancho participa en la presentación de su película 'Viaje al país de los blancos', dentro del Festival Opera Prima de Tudela. Hotel AC Ciudad de Tudela

19:30h.- Sóller.- MÚSICA CLÁSICA.- Último concierto del XXI Festival de Música Clásica Port de Sóller con la violinista Natalia Gabunia y la pianista Nino Gvetadze. Iglesia del Port de Sóller

19:30h.- Pamplona.- TEATRO GAYARRE.- El actor José María Pou representa la obra "Gigante". Teatro Gayarre

20:00h.- Salt.- TEMPORADA ALTA.- La italiana Cristiana Morganti y el argentino Claudio Tolcachir estrenan en España 'The Forest'. Teatre de Salt. Sant Jaume, 6 (Texto)

20:30h.- Santa Cruz de Tenerife.- MÚSICA FADO.- Carminho, una de las grandes voces del fado contemporáneo y una de las artistas portuguesas con mayor proyección internacional, presenta su séptimo álbum: Eu vou Morrer de Amor ou Resistir. Auditorio

21:00h.- Pamplona.- VETUSTA MORLA.- Concierto de Vetusta Morla, en su "Gira de vuelta, canciones de ida". Navarra Arena

21:00h.- València.- MÚSICA CONCIERTO.- El concierto Lia Kali, una de las últimas oportunidades para disfrutar de la artista barcelonesa en directo antes de su retirada temporal de los escenarios. Roig Arena.

21:00h.- Pamplona.- CONCIERTO ANASTACIA.- Concierto de la cantante Anastacia, dentro de su gira #NTKTOUR2026. Baluarte

22:00h.- Adeje (Tenerife).- MÚSICA CONCIERTO.- La Oreja de Van Gogh ofrece un concierto en Tenerife con motivo de su gira 'Tantas cosas que contar Tour 2026' Campo de Fútbol

22:45h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA WOMEX.- Concierto del grupo colombiano Enkelé (21.45 horas), el grupo de la isla Reunión Saodaj (23.15 horas) y la formación brasileña Baile do Mestre Cupijó (00.45 horas) en el encuentro internacional de las músicas del mundo Womex. Plaza del Espigón (trasera del Auditorio Alfredo Kraus)

EFE

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