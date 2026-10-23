España

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Como cada viernes, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Aquí están los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas (Infobae)
Aquí están los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas (Infobae)
Guardar

Estos son los ganadores del sorteo 4 de las 17:00 horas de la Triplex de la Once de hoy 23 de octubre, llevado a cabo por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías de España que entrega varios euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

PUBLICIDAD

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 23 de octubre.

Tipo: Sorteo 4 de las 17:00 horas.

Combinación ganadora: 1, 3, 2.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Feijóo afirma que España necesita “un servidor y no un impostor”

A 37 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, todas las encuestas salvo la del CIS anticipan una mayoría holgada para PP y Vox, con un plazo para registrar listas que vencerá el lunes 26 de octubre. Feijóo es entrevistado esta mañana en Hoy por Hoy de Cadena Ser

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Feijóo afirma que España necesita “un servidor y no un impostor”

Sivia Severino, psicóloga: “Mientras más juzgues a los demás, más vergüenza vas a sentir tú”

La especialista explica que dejar de criticar a los demás es la clave más sencilla para perder el miedo a ser juzgado y superar la timidez

Sivia Severino, psicóloga: “Mientras más juzgues a los demás, más vergüenza vas a sentir tú”

Número ganador de Eurojackpot del viernes 23 de octubre

Con Eurojackpot no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Número ganador de Eurojackpot del viernes 23 de octubre

Pedro Sánchez confirma su presencia en el pódcast de Jordi Wild: “¡Acuérdate de que mi lado bueno es el izquierdo!”

El presidente del Gobierno ha confirmado su participación a través de un mensaje en X

Pedro Sánchez confirma su presencia en el pódcast de Jordi Wild: “¡Acuérdate de que mi lado bueno es el izquierdo!”

Así te hemos contado los Premios Princesa de Asturias 2026, con Patti Smith, Leo Messi y Christina Koch

La edición número 46º es la primera en la que la princesa Leonor entregará los premios en solitario

Así te hemos contado los Premios Princesa de Asturias 2026, con Patti Smith, Leo Messi y Christina Koch
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Feijóo afirma que España necesita “un servidor y no un impostor”

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Feijóo afirma que España necesita “un servidor y no un impostor”

Pedro Sánchez confirma su presencia en el pódcast de Jordi Wild: “¡Acuérdate de que mi lado bueno es el izquierdo!”

Así te hemos contado los Premios Princesa de Asturias 2026, con Patti Smith, Leo Messi y Christina Koch

El rey Felipe VI manda un mensaje a los políticos antes del 29-N desde los Premios Princesa de Asturias: “La democracia requiere de un cuidado de sus formas e instituciones”

La Ley de Bienestar Animal es clara: no puedes dejar a tu perro dentro del coche, excepto en esta circunstancia

ECONOMÍA

Tres errores que disparan la factura de la calefacción: cuidado con la distribución de tus muebles y tus ventanas

Tres errores que disparan la factura de la calefacción: cuidado con la distribución de tus muebles y tus ventanas

Cuánto dinero se llevan los ganadores de los Premios Princesa de Asturias 2026

Natalia Lara, asesora financiera: “Esta es la razón por la que gastas más cuando pagas con tarjeta en vez de en efectivo”

Antes de las pensiones, jubilarse dependía de la caridad: así sobrevivían los ancianos en la España medieval y en el Renacimiento

La calidad de vida mejora en España, pero no todos viven igual: estas son las comunidades donde mejor y peor se vive

DEPORTES

Las emotivas palabras que le ha dedicado Leonor a Messi recordando a un exjugador del Sporting: “Convertía lo extraordinario en rutina”

Las emotivas palabras que le ha dedicado Leonor a Messi recordando a un exjugador del Sporting: “Convertía lo extraordinario en rutina”

Leo Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 de manos de la princesa Leonor

Luis de la Fuente se rinde a Leo Messi en los Premios Princesa de Asturias 2026: “Su legado es excepcional”

Messi rompe otro récord en los Premios Princesa de Asturias 2026: es el primer futbolista de la historia galardonado en solitario

Messi, una vida más allá de los títulos: el legado infantil que le lleva a ganar el Princesa de Asturias de los Deportes 2026