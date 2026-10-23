La española Alba Petisco logra la octava posición en el concurso completo

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Redacción deportes, 23 oct (EFE).- La española Alba Petisco ratificó que es una de las mejores gimnastas del planeta, tras cerrar este viernes su actuación en la final del concurso completo de los Mundiales que se disputan en la ciudad neerlandesa de Róterdam en octava posición.

Petisco, que contabilizó un total de 54,198 puntos, se quedó a un ocho décimas de punto -0,834- de la medalla de bronce, que fue para la china Qinqin Ke con una puntuación de 55,032

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Más lejos quedó la española, que mejoró en seis posiciones la decimocuarta que logró el pasado año en los Mundiales de Yakarta, de la ganadora, la estadounidense Skye Blakely, que se coronó nueva campeona del mundo con una nota de 55,733 puntos.

Completó el podio la rusa Liudmila Roshchina, que se colgó la plata con una calificación final de 55,199 unidades, mientras que la argelina Kaylia Nemour, la gran favorita al oro antes de arrancar la final, se quedó fuera del podio, al concluir cuarta, tras fallar de manera estrepitosa en salto, su primer ejercicio. EFE

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