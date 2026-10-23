Kwizera busca el primer triunfo español en el Medio Maratón Valencia

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(Actualiza en el segundo párrafo que Kwizera no puede optar al récord europeo)

Valencia, 23 oct (EFE).- El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich se disputará este domingo con Rodrigue Kwizera entre los candidatos al triunfo, una victoria que en su caso supondría la primera de un español en la prueba desde que adoptó la distancia oficial de 21,097 kilómetros en 2006 y podría permitirle establecer un nuevo récord nacional.

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Curiosamente, pese a contar ya con la nacionalidad española desde el pasado verano, no podrá optar a la pulsmarca europea, ya que no ha recibido todavía el 'transfer' internacional de World Athletics, por lo que, aunque puede competir como español en las pruebas nacionales, todavía no está reconocido a efectos internacionales.

La prueba valenciana cumple su 35ª edición, según ha destacado la organización, pero desde su creación hasta la edición de 2005 fue, en realidad, una carrera de 20 kilómetros que se celebraba en primavera.

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Desde que se le ha añadido un kilómetro y 97 metros, ningún español ha conquistado la prueba, un reto al que ahora aspira Kwizera, nacido en Burundi, que obtuvo la nacionalidad española este verano y que llega con la mejor marca de la distancia.

Kwizera llega con una marca de 58:16 que consiguió en mayo en Praga, donde todavía competía como burundés. Fue también la capital checa el escenario de la última aparición del atleta de 27 años que, con otro triunfo, esta vez sobre 10K con un crono de 27:15, estableció su primer récord de España.

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Desde entonces, Kwizera permanece en la altitud de Addis Abeba (Etiopía) preparándose concienzudamente para el que podría ser segundo récord nacional, toda vez que su crono de Praga goza de un generoso margen de un minuto y 23 segundos sobre la actual plusmarca nacional en poder de Carlos Mayo, quien paró el crono en 59:39 hace tres años también en Valencia.

Su compatriota y compañero de entrenamientos Ndikumwenayo también aspira a la victoria y a mejorar su marca personal de 59:42 de hace un par de ediciones, cuando asaltó el récord de Mayo escapándosele en los últimos metros de la prueba

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Ambos tendrán como principales rivales a los etíopes Jemal Yimer, ganador en València en 2018 con 58:33 y Tadese Worku (58:47), mientras que en la representación keniata también Owen Kapkama (58:58), Daniel Ebenyo (59:04) y Alex Matata (59:11) parecen partir con opciones.

En categoría femenina, la keniata Veronica Loleo partirá como una de la grandes favoritas después de ganar la medalla de plata en el reciente Mundial de medio maratón de Copenhague. Además de a la victoria, aspira a mejorar su plusmarca personal de 1:05:35 conseguida en Berlín el pasado marzo, cuando fue tercera, misma plaza que la lograda el año pasado en València.

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Su gran rival será la etíope Tsigie Gebreselama, bronce universal en cross en 2023 y doble vencedora de la media de Lisboa en 2025 (1:04:21) y 2026 (1:04:48), además de la keniata Daisilah Jerono (1h05:21) y las etíopes Ftaw Zeray, Senayet Getachew y Aynadis Mebratu.

También destaca la participación de la etíope Yalemzerf Yehualaw, antigua plusmarquista mundial de 10 kilómetros (29:14), que regresará un año y medio después a la competición tras su maternidad. La atleta posee de largo la mejor marca de las participantes, el 1:03:51 que firmó hace cinco años el día en que Gidey estableció la actual plusmarca mundial y utilizará la prueba como preparación para el maratón del 6 de diciembre en estas mismas calles.

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En clave europea, destacan la belga Jana Van Lent y la alemana Konstanze Klosterhalfen, vencedora de la carrera en 2022 con 1:05:41, aún marca personal; mientras que en clave española, la prueba permitirá medir el nivel de Carla Gallardo (1:08:30), Laura Luengo (1:08:50) e Irene Sánchez-Escribano (1:09:10), tres de las principales especialistas nacionales.

La prueba esquivará la lluvia que hace unos días causó problemas en a ciudad, según la previsión de AEMET Comunitat Valenciana, pero repite la 'amenaza' del calor y del viento de poniente que ya marcó la carrera en 2025.

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En esta edición, el Medio Maratón contará con más de 26.500 corredores en meta, de los que un 41 % pertenecen a la Comunitat Valenciana, el mismo porcentaje que la pasada edición, un 16 % del resto de España y un 43 % del extranjero con un 65 % de participación masculina y un 35 % de participación femenina. EFE

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