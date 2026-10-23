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David Catalán cierra con inspiración marítima 'vintage' la 080 Barcelona Fashion

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Barcelona, 23 oct (EFE).- El diseñador David Catalán ha cerrado este viernes la 38 edición de la 080 Barcelona Fashion en la Marina seca del Port Vell con la colección 'Crisis', su propuesta para la próxima temporada primavera-verano inspirada en los chalecos salvavidas 'vintage'.

Catalán dio con una de estas prendas en un mercadillo y a partir de ahí tiró del hilo de la estética de los dispositivos de seguridad utilizados tradicionalmente en el entorno marítimo, a priori un punto de partida poco glamuroso pero al que ha sabido dar la vuelta.

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El objetivo del uso de materiales y elementos funcionales en prendas de carácter urbano, ha explicado a EFE, era "reflexionar sobre la contradicción entre la protección y la sensación de inseguridad".

Así, Catalán ha llevado a la pasarela 'looks' que incorporaban elementos del chaleco salvavidas, pero mezclados con telas y materiales como el denim, tejidos técnicos, algodones deshilachados y acabados reflectantes e iridiscentes (como los que se usan en los uniformes de seguridad).

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La paleta cromática se ha movido entre los tonos índigo, los blancos desgastados y los destellos holográficos.

El diseñador, afincado en Oporto (Portugal), ya desfiló por primera vez en la pasarela catalana el pasado mes de marzo, pero esta vez además ha sido el encargado de clausurar los cuatro días de desfiles.

La última jornada de la 080 Barcelona Fashion ha comenzado con la firma Crypta, de la diseñadora argentina afincada en Barcelona Florencia López Cornejo, a la que ha seguido L'Amar, proyecto del diseñador zaragozano Nacho Lamar.

El programa ha continuado con Pat Equilux, de Patricia Fernández Iñesta, y Sohuman, la firma del diseñador valenciano Javier Aparici, que debutaba en esta edición de la 080.

Por la tarde, la pasarela ha reservado espacio para Boltad, del diseñador Alberto Martín Pozo, y para el también experimental Aleixandri Studio, de Marc Aleixandri.

La 38 edición de la 080 Barcelona Fashion, celebrada del 20 al 23 de octubre, ha acogido, en total, 26 desfiles, siempre, cuentan los organizadores, "incorporando propuestas centradas en la sostenibilidad, la innovación y la experimentación creativa".

El certamen ha contado con la participación de firmas consolidadas como Custo Barcelona, Guillermina Baeza y Dominnico, además del diseñador francés Louis Gabriel Nouchi, que cerró la jornada del jueves con una propuesta inspirada en el universo cinematográfico de Pedro Almodóvar.

Esta última edición de la 080 Barcelona Fashion ha coincidido también con el estreno de 'PLEC Barcelona Cultura de Moda', un festival impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona en el marco del Plan Estratégico de Moda 2025-2030, que busca acercar el sector a la ciudadanía y reivindicar su dimensión cultural.

Celebrado los días 21 y 22 de octubre en los Tinglados del Port Vell, el certamen ha reunido conversaciones, instalaciones artísticas, 'performances' y actuaciones musicales, con la participación de profesionales como el editor Luis Venegas y el fotógrafo Daniel Riera, además de propuestas vinculadas a la cultura editorial, la fotografía y la creación contemporánea.

La iniciativa, de acceso gratuito previa inscripción, ha incluido también 'PLEC. La 080 en pantalla', una propuesta que ha permitido seguir los desfiles en directo desde distintos espacios públicos de Barcelona, de la plaza de Can Fabra a Glòries pasando por la plaza Comercial del Born. EFE

(Foto) (Vídeo)

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