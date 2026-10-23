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Ábalos reprocha a Sánchez sus críticas en 'La Revuelta' y le recuerda que su lealtad le permitió llegar donde está

19/12/2024 El exministro José Luis Ábalos durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados tras denunciar a la Guardia Civil ante la Fiscalía, en el Congreso de los Diputados, a 19 de diciembre de 2024, en Madrid (España). José Luis Ábalos ha presentado en la Fiscalía General del Estado una denuncia contra la Guardia Civil por "interceptación de correspondencia privada" a un aforado. El exministro pone de manifiesto en el escrito que los cuerpos del GAR y de la UCO montaron un dispositivo en su casa y siguieron a Joseba García Izaguirre, hermano de su exasesor. Ábalos explica que la Guardia Civil requisó y abrió un sobre que iba dirigido a él y que llevaba su nombre en la parte frontal. El exsecretario de Organización del PSOE denuncia que fue investigado mientras tenía la condición de aforado al ser diputado. POLITICA Fernando Sánchez - Europa Press
19/12/2024 El exministro José Luis Ábalos durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados tras denunciar a la Guardia Civil ante la Fiscalía, en el Congreso de los Diputados, a 19 de diciembre de 2024, en Madrid (España). José Luis Ábalos ha presentado en la Fiscalía General del Estado una denuncia contra la Guardia Civil por "interceptación de correspondencia privada" a un aforado. El exministro pone de manifiesto en el escrito que los cuerpos del GAR y de la UCO montaron un dispositivo en su casa y siguieron a Joseba García Izaguirre, hermano de su exasesor. Ábalos explica que la Guardia Civil requisó y abrió un sobre que iba dirigido a él y que llevaba su nombre en la parte frontal. El exsecretario de Organización del PSOE denuncia que fue investigado mientras tenía la condición de aforado al ser diputado. POLITICA Fernando Sánchez - Europa Press
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El exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha recriminado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las críticas que le lanzó en la víspera en el programa 'La Revuelta' de TVE y le ha recordado que su lealtad le ha permitido llegar donde está.

Ábalos, que se encuentra en la prisión de Soto del Real cumpliendo una condena de 24 años por corrupción, ha trasladado este mensaje este viernes a través de la cuenta de 'X', 'En el nombre de Ábalos', que ha sido recogido por Europa Press.

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El antiguo colaborador de Sánchez, su mano derecha en el Gobierno y en el PSOE como secretario de Organización, ha mostrado su enfado por las palabras que le dedicó Sánchez en la víspera en el programa presentado por David Broncano.

Al ser preguntado por sus mayores errores durante las dos legislaturas que lleva en La Moncloa, Sánchez mencionó los casos de corrupción en su partido y en concreto el caso de Ábalos. Aseguró que le produjo "decepción" e insistió en que no tuvo ningún indicio de comportamientos irregulares durante los años que estuvo a su lado.

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"Crees conocer a gente y de repente se desvela una cara en determinados colaboradores que te quedas helado, y es el caso de Ábalos", señaló el jefe del Ejecutivo.

DEFENDIÓ A SU MUJER Y SU HERMANO PERO A ÉL NO

El exministro le ha reprochado que se suba al carro del "linchamiento" en su contra. "Escuchar al presidente en un tono de entretenimiento banalizar una situación tan dolorosa, asumiendo bulos y linchamientos sobre mi persona, mi familia y mi intimidad, me produce una profunda decepción. Si hablamos de decepciones, la lista es larga y compartida", ha respondido.

Así, ha vuelto a defender su inocencia y se ha quejado de que se defienda "con vehemencia" la presunción de inocencia "de otros y otras" en referencia al hermano del presidente, David Sánchez y a su mujer, Begoña Gómez, a los que el jefe del Ejecutivo volvió a defender, en el programa de TVE, mientras la suya se ha "vulnerado sistemáticamente".

"A pesar de la extrema dureza de esta situación y del abandono de quienes debieron proteger la verdad, seguiré defendiendo mi honor y manteniendo mi inocencia con la cabeza alta", ha manifestado.

REIVINDICA SU PAPEL EN EL GOBIERNO Y EL PSOE

Además Ábalos ha reivindicado su papel en la gestión de Gobierno de la que Sánchez "presume constantemente" y dice que fue "pionero" en hitos que ahora le otorgan "réditos políticos" como el primer decreto de vivienda y contra los desahucios y otros asuntos relativos al Ministerio que dirigió.

En su faceta de secretario de Organización, dice Ábalos que asumió un partido "roto" y se dedicó a recorrer España para "cohesionarlo", "dando la cara cuando los que hoy hablan se escondían", señala.

Además, defiende su papel en negociaciones clave para el Ejecutivo de Sánchez. "Fui el 'poli malo', pero también el puente que negoció la moción de censura y los acuerdos esenciales con ERC para que este Gobierno existiera" y asegura que se desgastó "hasta la extenuación" por las siglas del PSOE.

"Que la memoria y la selectividad política no borren los hechos: no hay éxito de este Gobierno que no lleve también una parte de mi entrega. Y quienes hoy se suben al carro del linchamiento cómodo deberían recordar que la lealtad que hoy desprecian fue la misma que les permitió llegar hasta aquí", ha zanjado.

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EuropaPress

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