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La infanta Sofía repite con un vestido azul marino con capa para la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2026

La hija pequeña de los reyes Felipe y Letizia ha vuelto a demostrar su personalidad y etsilo propio con esta decisión

La infanta Sofía
La infanta Sofía. (RTVE)
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Para la ceremonia de gala, la infanta Sofía ha impactado con un vestido azul marino como en el concierto de apertura. Caracterizado por un corte con capa y con cierta transparencia. En el calzado, siempre fiel a su preferencia por las alturas discretas o el calzado cómodo acorde a su estatura, la infanta ha completado el look con un bolso de mano. Para las joyas ha mantenido su habitual línea minimalista. Ha rematado el estilismo con un peinado elegante y un maquillaje muy limpio que potenciaba la frescura de su rostro.

Fiel a su papel como el soplo de aire fresco y vanguardista de la Familia Real, la infanta Sofía ha vuelto a deslumbrar en el Teatro Campoamor con una lección de personalidad estilística. Este viernes 23 de octubre, la hija menor de los Reyes ha demostrado una vez más por qué se ha consolidado como el referente de moda juvenil de la realeza europea.

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Consciente de que el protagonismo no era para ella en esta ocasión, sino para su hermana mayor, Sofía ha optado por un look más discreto que el de Leonor, pero con el que no podía pasar desapercibida. Su propuesta de ayer fue más elegante y romántica, con vestido azul con volantes y unos tacones a los que no nos tiene acostumbrados.

El sello propio de Sofía en la moda

La aparición de la infanta Sofía en el coliseo asturiano confirma que la hija pequeña de los reyes es la integrante más libre e intuitiva a la hora de conectar con las tendencias de su generación. Lejos de las ataduras de un protocolo rígido que sí condiciona a la heredera de la Corona, Sofía ha sabido convertir su vestidor en un catálogo de propuestas audaces, cómodas y actuales.

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Los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía acuden al XXXIV Concierto Premios Princesa de Asturias

Su presencia sobre las tablas del Campoamor no solo aporta el toque más fresco de la tarde, sino que vuelve a reflejar ese papel indispensable que desempeña en la cita: el de confidente serena, cómplice incansable de la princesa Leonor y sostén emocional de su hermana mayor en cada uno de los momentos cumbres de la ceremonia.

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