Vollering acaba el año en cabeza del ránking mundial por delante de Niewiadoma y Blasi

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Redacción deportes, 22 oct (EFE).- La neerlandesa Demi Vollering (RDJ United Suez) acabó el año en cabeza de la clasificación mundial de ciclismo por delante de la polaca Kasia Niewiadoma-Phinney (Canyon/Sram) y de la española Paula Blasi (UAE Team).

Vollering ha ganado este años el Giro de Italia, el Tour de Francia, el Mundial y el Europeo en ruta, la Semana Valenciana, la Omloop Nieuwsblad, el Tour de Flandes, la Flecha Valona y la Lieja-Bastoña-Lieja, con lo que lidera la lista con 9.330 puntos y una gran ventaja sobre Niewiadoma-Phinney, segunda en el Tour y en el Mundial en ruta.

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Blasi, por su parte, ganó la Vuelta a España como principal logro y cierra el podio con 5.201,33 puntos por delante de su compañera Elisa Longo Borghini (5.109,33). Este miércoles se confirmó su fichaje por el Movistar.

En el apartado de equipos, el UAE, con 22.262,99 puntos, rebasó al RDJ United Suec (22.000,33) y el Movistar concluyó en la décima plaza con 8.154,67, en tantoq ue el Laboral Kutxa Fundación Euskadi terminó decimotercero con 4.826,67. EFE

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