Unicef propone un debate entre políticos y niños ante el 29N: "¿Tú a qué te comprometes?"

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Madrid, 22 oct (EFE).- Unicef ha organizado un debate electoral de cara al 29N para que candidatos de distintas formaciones políticas que concurren en los próximos comicios expliquen a los niños y adolescentes sus propuestas y respondan a las cuestiones que les planteen: "¿Tú a qué te comprometes?".

"En España hay 8 millones de niños y adolescentes que no votan, pero que impactan sobre ellos las políticas que se aprueban", ha destacado Lara Contreras, directora de Influencia, Programas y Alianzas de Unicef España durante la presentación del informe 'La infancia en un sobre' que recoge las propuestas electorales de la entidad de infancia.

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La idea de Unicef es que haya una primera reunión el Consejo Asesor, que integran 10 niños elegidos por ellos mismos desde las distintas comunidades, con representantes de los partidos, que ya se han solicitado, "para que les escuchen de primera mano" y luego invitarles a participar en el debate "de los candidatos" al que asistirán escolares de varios colegios.

"No votan pero están decidiendo sobre ellos, sin tenerles en cuenta, por eso estas acciones les ponen en el centro", ha señalado Contreras, quien ha explicado que del trabajo que desarrolla Unicef en los colegios, salen grupos de niños voluntarios que forman Consejos de Participación infantiles y son los que finalmente deciden quienes integran su Consejo Asesor de 10 miembros.

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"La idea es llenar la sala de niños, que no votan pero que les van a preguntar a cada candidato '¿tú a qué te comprometes?' y les van a exponer sus ideas sobre las cuestiones que más les preocupan". "Los partidos lo están valorando", ha añadido la responsable de Unicef España. EFE