Un congreso sobre Gaudí en Barcelona aporta investigaciones y descubrimientos inéditos

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Barcelona, 22 oct (EFE).- Más de 140 expertos, investigadores y profesionales de todo el mundo de diferentes disciplinas aportarán investigaciones, descubrimientos y revisiones críticas inéditas en torno del pensamiento y la obra de Antoni Gaudí en el Gaudí International Congress 2026, inaugurado este jueves en Barcelona.

Pionero en aplicar la ciencia en las artes, los organizadores buscan analizar el legado, la visión y el impacto del universal arquitecto a partir de una cuarentena de artículos que se han seleccionado de autores de Europa, Asia y América, que tanto abundan en cuestiones de arquitectura, como médicas y de geometría, acústica, espacios patrimoniales, música o paisaje.

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El comisario del Año Gaudí y director de la Cátedra Gaudí, Galdric Santana, ha aseverado en la inauguración de las jornadas, que tendrán lugar hasta el día 25 en La Pedrera, que se trata de un "acontecimiento internacional concebido para generar nueva producción científica".

Todo ello quedará incluido en un volumen para así poder "compartir" todo este conocimiento y para "conectar disciplinas y promover nuevas aportaciones sobre su obra y contexto".

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Durante el acto también ha intervenido la consellera de Cultura, Sònia Hernández, quien ha recordado que el congreso se celebra en el marco de la conmemoración del centenario de la muerte del artista catalán y ha remarcado que se trata del primer congreso científico disciplinar que se organiza en el mundo.

La consellera ha celebrado que se abran "nuevas vías de investigación y ámbitos de estudio", con "nuevas miradas y metodologías", algo "indispensable para seguir avanzando".

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El evento se organiza en tres grandes bloques temáticos: 'Proyecto, técnica y conservación', que profundiza en los aspectos más constructivos y materiales de la obra de Gaudí; 'Historia, teoría y documentación', que trata sobre el contexto histórico y documental del arquitecto; y 'Comunicación, valores y proyección contemporánea', que analiza la dimensión divulgativa, simbólica y el impacto actual de su obra.

Aunque hay varios trabajos de investigación que destacan, llama la atención el que defenderán mañana viernes Teresa Vilardell, Yves Castaing y Jordi Catalán sobre 'La asimetría craneal de Antoni Gaudí como causa plausible de un sistema cognitivo único'.

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En declaraciones a los periodistas, Galdric Santana ha comentado que esta ponencia se ha desarrollado a partir de la máscara mortuoria de Gaudí, realizada por Joan Matamala, que prueba que el arquitecto tenía una asimetría craneal de nacimiento, tipificada como "rotación con inclinación lateral".

Ello afectaba a su percepción visual, así como también al funcionamiento normal entre hemisferios, como es habitual en estos casos, con un "desarrollo" de un sistema cognitivo "no estándar, único".

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Santana ha reconocido que las conclusiones son "muy difíciles de objetivizar ahora, pero, probablemente, con el avance de la ciencia lo serán dentro de veinte años".

Otro de los trabajos, de Josep Maria Tarragona, examina diez dibujos hasta ahora inéditos conservados dentro de un grupo de treinta y siete hojas guardadas por el arquitecto Emili Cabanyes i Rabassa, compañero de Antoni Gaudí en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona.

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Tampoco pasa desapercibido el que defenderá Hubertus Pöppinghaus sobre el agua como fuente de inspiración en el universo del arquitecto o la investigación que ha hecho Núria Martí Audi sobre la evolución constructiva de los cierres de las aperturas en sus obras.

Por otra parte, Georgios Magkanas hará la reconstrucción iconográfica de un mural desaparecido en La Pedrera, mientras que Fàtima López Pérez analizará la ornamentación vegetal en el Palau Güell y Fina Parés-Rigau ofrecerá su visión sobre la conservación patrimonial de la Barcelona del rey Jaume I.

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Además, se incorporarán análisis técnicos de materiales y restauración, modelaje paramétrico y simulación lumínica, además de propuestas que relacionan el legado gaudiniano con la "adaptabilidad de los edificios y la respuesta al cambio climático".

La intención es que el congreso se siga celebrando, con "vocación de permanencia", cada tres años. EFE