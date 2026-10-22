Sian Proctor, astronauta: Resolver problemas en el espacio beneficiará también a la Tierra

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Cristina Magdaleno

Arona (Tenerife), 22 oct (EFE).- La geocientífica y astronauta estadounidense Sian Proctor, que ya ha comido pizza en el espacio y aspira ahora a degustarla en la Luna, subraya que los avances que se consigan en la carrera espacial en materia de gestión eficiente de los recursos se podrán aplicar también en la Tierra.

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“Cuando resolvemos problemas para el espacio, estamos resolviendo problemas para la Tierra. Para sobrevivir en la Luna o en Marte tenemos que ser eficientes con los alimentos, el agua, la energía, la gestión de los recursos y la de los residuos", resume Proctor en una entrevista con EFE durante el festival Starmus, en Tenerife.

Según la astronauta, esos ámbitos son precisamente los que más desafíos presentan en la Tierra.

Proctor estuvo en el espacio tres días a bordo de Inspiration4, la primera misión orbital integrada únicamente por civiles y donde hizo historia como primera mujer afroamericana en pilotar una nave espacial y la primera mujer piloto de una nave espacial comercial.

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En su opinión, toda la tecnología y las mejoras en eficiencia que se desarrollen para vivir fuera de la Tierra deberían servir también para que el planeta sea más sostenible.

"No hay un planeta mejor que la Tierra”, ha recalcado.

Por eso, llegar a Marte forma parte, a su juicio, del futuro de la humanidad, pero no cree que deba producirse a cualquier precio ni con prisas.

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Antes, agrega, habrá que regresar a la Luna, construir infraestructuras y aprender a vivir, trabajar e incluso disfrutar en un entorno extremadamente hostil.

Mientras los humanos adquieren allí esa experiencia, propone que sistemas robóticos cada vez más avanzados vayan preparando Marte para una futura llegada humana.

La Luna se convertiría así en un laboratorio para aprender a hacer mejor aquello que en la Tierra no siempre se ha hecho bien.

Proctor insiste en que la exploración espacial no debe ser una vía de escape ante los problemas ambientales terrestres sino una oportunidad para aprender de los errores.

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En este sentido, las tecnologías desarrolladas para cerrar ciclos de agua, producir alimentos con recursos mínimos, reutilizar materiales o reducir residuos deberían servir al planeta que las hizo necesarias.

Proctor, que además de científica es artista, no quiere imaginar asentamientos lunares o marcianos reducidos a cápsulas de supervivencia habitadas exclusivamente por astronautas e ingenieros e invita a pensar cómo se mezclará en la Luna o en Marte lo que la humanidad se lleve consigo, que no es solo tecnología sino también comida, arte, música, costumbres y formas de entender el mundo.

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Quizá, plantea, "alguno de los niños que hoy sueña con dedicarse a la cocina termine siendo chef en la Luna o en Marte".

La astronauta, cuya relación con el espacio comenzó a través de su padre, que trabajaba para la NASA en una estación terrestre en Guam durante el programa Apolo, cree en el cometido de ampliar el número y el perfil de quienes participan en la exploración espacial, pues forma parte del cambio que se está produciendo en ese ámbito.

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En este sentido, Proctor no ve una competición entre astronautas profesionales y comerciales, sino funciones complementarias dentro de un ecosistema mucho mayor que incluye también a quienes diseñan cohetes, trabajan desde tierra o aportan disciplinas aparentemente alejadas del sector espacial.

Ese es el espacio “justo, equitativo, diverso e inclusivo” que reivindica, dice, y en el que los beneficios de salir al espacio deben repercutir realmente en toda la humanidad en la Tierra, concluye. EFE

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(foto)(vídeo)