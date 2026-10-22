Rueda insta al BNG a condenar los altercados en A Coruña tras la visita de Abascal

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Santiago de Compostela, 22 oct (EFE).- El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha instado al BNG a condenar claramente los altercados de ayer en A Coruña por la visita del líder de Vox, Santiago Abascal.

Los disturbios comenzaron tras un acto del presidente de Vox en la plaza de María Pita y se prolongaron hasta altas horas de la madrugada, primero con lanzamiento de objetos y cargas policiales; y después con fuego en numerosos contenedores por toda la ciudad y barricadas.

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"Las escenas de ayer no son deseables ni merecen otra cosa que la condena", ha asegurado Rueda durante una intervención en un foro organizador por el diario Expansión, en la que criticó a quienes "no son capaces de condenar" este tipo de actos y a quienes creen que pueden servir "para conseguir no se sabe qué".

Rueda ha defendido que estas actitudes no representan a los gallegos, una sociedad que no es intolerante ni levanta muros.

Según el presidente gallego, el instrumento en democracia para expresarse son las elecciones, en la que Galicia ha demostrado consistentemente que no le gustan "los extremismos".

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En declaraciones posteriores a los medios, preguntado por la petición de cese del delegado del Gobierno expresada por sindicatos policiales, Rueda ha emplazado al propio Pedro Blanco a dar las explicaciones oportunas, aunque ha defendido el trabajo de los policías y de las unidades antidisturbios.

"De los sucesos de ayer me preocupan muchísimo algunos partido que no son capaces de condenarlos, que representantes del BNG hagan todo tipo de filigranas dialécticas para no decir que condenan lo que estoy seguro que la inmensa mayoría de los gallegos piensa que no puede ser. En Galicia no somos así, no queremos vivir así, no tenemos esa intolerancia", ha concluido.

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Censura la falta de respeto a los gobernantes pero defiende que Milei dijo cosas ciertas

Por otra parte y preguntado por las expresiones del presidente de Argentina, Javier Milei, el presidente gallego ha abogado por mantener siempre el respeto institucional a los gobernantes con independencia de discrepar de sus políticas.

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Ha defendido que él siempre lo hace y por lo tanto ha mostrado su desacuerdo con que se falte al respeto a los gobernantes.

En cualquier caso, ha añadido, no se puede "desviar el foco" y es preciso ver también qué es lo que está sucediendo en los consulados de otros países, entre ellos Argentina, con la tramitación de la denominada ley de nietos, "supongo que en nombre del Gobierno", ha afirmado.

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"Creo que (con) las cosas que hace Pedro Sánchez, objetivamente, muchas de las cosas que dijo (Javier Milei), sean ciertas. Pero desde el punto de vista del respeto formal ese respeto (institucional) hay que mantenerlo. Yo lo tengo muy en cuenta y por lo tanto no estoy de acuerdo en que se falte al respeto a los gobernantes", ha concluido.. EFE

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