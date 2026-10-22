Roger Brugué: "Todo pasa por hacerse fuerte en casa"

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Valencia, 22 oct (EFE).- El delantero del Levante Roger Brugué destacó la importancia de hacerse fuerte en el Ciutat de València para sumar puntos en la lucha por sus objetivos, después de una victoria ante el Athletic Club (3-1), que calificó de "oro", y que refuerza la confianza de un equipo que también está compitiendo a domicilio.

"Todo pasa por hacerse fuerte en casa y hemos vuelto a demostrar el equipo que somos aquí. Sabíamos que en casa hemos tenido partidos complicados, pero también sabemos que estamos fuertes", afirmó a los medios oficiales del Levante.

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El atacante valoró también la evolución del Levante lejos de su estadio, donde está consiguiendo resultados y sumando empates, y subrayó la trascendencia de los tres puntos obtenidos.

"Tres puntos muy importantes, encima solo jugamos nosotros, así que tres puntos de oro y a por el siguiente", señaló.

En el plano individual, Brugué atraviesa un buen momento de cara a portería, con cinco goles en los ocho partidos que ha disputado en este inicio de temporada. El delantero se mostró satisfecho por su rendimiento, aunque antepuso el éxito colectivo a sus estadísticas.

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"Tenía ganas de poder disfrutar de la primera y a seguir en esta dinámica. Por lo personal, muy feliz, pero sobre todo por el equipo, porque lo único que importa son los tres puntos y estar un poco más tranquilos", explicó.

Brugué atribuyó parte de la fortaleza del Levante en casa al respaldo de sus seguidores, que volvieron a llenar las gradas y disfrutaron de una nueva actuación ofensiva del equipo.

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"Hay que seguir unidos porque esa es una clave. Otra vez han estado la altura. Han disfrutado, han visto otra vez tres goles que en casa estamos marcando mucho. Y una alegría para ellos y para nosotros”, apuntó.

Por último, celebró el gol de su compañero Etta Eyong tras superar su lesión muscular y destacó el apoyo del vestuario al jugador, que atravesó un momento complicado la pasada campaña. "Aquí no hay individualidades ni nada, aquí somos todos un equipo", concluyó. EFE

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