Raúl Fernández no llega a Phillip Island en las mismas condiciones del pasado año

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Redacción deportes, 22 oct (EFE).- El español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), que logró su primera victoria de MotoGP el pasado año en Australia, reconoce que no llega en las mismas condiciones de entonces al emblemático circuito de Phillip Island.

"La verdad es que mi condición respecto al año pasado es un poquito peor, pero comparado con Mandalika ha mejorado", explicó Fernández en la conferencia de prensa previa al inicio del Gran Premio de Australia.

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"Creo que puede ser un buen fin de semana para nosotros, aunque no estaré al ciento por ciento", explica Raúl Fernández, quien asegura que tendrá que gestionarlo "de la mejor manera posible con el equipo".

"La climatología será un factor a tener en cuenta, como también el cómo gestionar el aspecto físico a lo largo de todo el fin de semana en función de cómo respondan los dedos de la mano", comentó Raúl Fernández.

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Ante la posibilidad de repetir la victoria del pasado año aseguró no estar pensando en ello ni qué posición será posible este fin de semana pues "hay que trabajar día a día y ver cómo responde el dedo, pero el año pasado no estaban ni Martín ni Márquez, así que habrá que ver cómo se desarrolla el fin de semana".

Obviamente, Raúl Fernández afirmó que el mejor recuerdo que guarda es su primera victoria "en la categoría de MotoGP en este circuito el año pasado", pues es "un trazado que no te permite cometer ni un solo error y lo cierto es que es muy chulo correr aquí".

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"Desde joven vi muchas carreras estupendas de mis héroes y la verdad es que es un circuito muy especial", explicó Fernández de Phillip Island, en donde "las sensaciones que tienes con el equipo, todos en el mismo alojamiento, es algo muy especial".

"Tienes a personas que llevan muchos años en MotoGP a tu alrededor que te permiten aprender mucho de la historia y la convivencia desde dentro del campeonato", continuóa Fernández sobre Phillip Island. EFE

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