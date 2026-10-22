Radebaugh: "Tenemos que seguir creyendo en nuestro trabajo y con la cabeza arriba"

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Murcia, 22 oct (EFE).- El capitán del UCAM Murcia, Jonah Radebaugh, pide optimismo pese al mal inicio en la Liga Endesa, con el equipo 16º y un balance de 1-3, y reclama creer en el trabajo y recuperar la intensidad defensiva, con tres partidos seguidos en el Palacio ante Leyma Coruña, Ilerna Lleida y Peristeri en la Champions FIBA.

"Tenemos que seguir creyendo en nuestro trabajo y con la cabeza arriba", afirmó el jugador de Denver, de 29 años y que cumple su cuarta campaña en Murcia, en su comparecencia de este jueves ante los medios de comunicación en el Palacio de los Deportes, a dos días de afrontar un nuevo encuentro en ese mismo escenario.

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Radebaugh admitió lo que resulta evidente. "Ha faltado intensidad defensiva, sobre todo al principio de los partidos, aunque la falta de entendimiento puede haber influido. Personalmente, estoy intentando dar mi mejor versión para atraer esa identidad al equipo y confío en que los resultados vendrán”, comentó.

"Ahora tenemos tres partidos seguidos en casa que nos ayudarán para continuar concentrados y encontrar un buen momento para el equipo. De ahí su importancia", añadió el estadounidense que tiene pasaporte de Montenegro y es internacional con este país europeo.

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Jonah ejerció como capitán y señaló que está trabajando en la gestión del vestuario ayudando en ese sentido al entrenador. "Pretendemos que todos entiendan el nivel que queremos conseguir y esto pasa por luchar por cada posesión y por mostrar esa intensidad en defensa, que en definitiva es parte de nuestra identidad. A los nuevos hay que darles confianza y en conjunto lograr la mejor versión del colectivo", apuntó sobre el particular.

Sobre el Leyma Coruña, conjunto dirigido por Carles Marco y en el que militan dos ex del UCAM CB como el base portugués Caio Pacheco y el ala pívot serbio Dino Radoncic, que es decimoséptimo también con un bagaje desfavorable de 1-3, reconoció que "juega duro, está intentando ganarse un puesto en la Liga y tiene jugadores talentosos y también destaca por ser un equipo rápido y físico".

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Esas declaraciones las hizo el jugador universitario en una rueda de prensa que se hizo coincidir con la presentación de Alhama Nature, complejo residencial, deportivo y turístico situado en la urbanización Condado de Alhama, como nuevo patrocinador del club y miembro de su club de empresas. EFE

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