Principales puertos de montaña del Tour de Francia 2027

París, 22 oct (EFE).- Principales puertos de montaña del Tour de Francia de 2027, cuyo recorrido fue presentado este jueves en París.
- Etapa 3: Welspool - Cardiff
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Cota de Caerphilly, 2 km al 8,2 %
- Etapa 5: Pontorson - Plumelec
Cota de Cadoudal, 1,7 km al 6,2 %
- Etapa 8: Bourges - Le Creusot
Signal d'Uchon, 5,7 km al 5,7 %
- Etapa 9: Villars-les-Dombes - Grand Colombier
Grand Colombier, 17,4 km al 7,1 %
- Etapa 10: Annecy - Sallanches
Cota de Domancy, 2,5 km al 9,4 %
- Etapa 11: Cluses - Les Saisies
Col de la Colombière, 15,9 km al 7 %
Col de Pré, 12,6 km al 7,8 %
Montée de Bisanne, 12,4 km al 8,3 %
- Etapa 14: Montpellier - Mende
Col de la Lusette, 11,6 km al 7,3 %
Cota de la Croix Neuve, 3 km al 10,1 %
- Etapa 18: Pau - Saint-Lary-Soulan
Col de Soulor, 11,8 km al 7,3 %
Tourmalet, 19 km al 7,4 %
Hourquette d'Ancizan, 8,2 km al 5,1 %
Col du Portet, 16 km al 8,7 %
- Etapa 19: Hasparren - Laruns
Col de Burdincurutcheta, 8,7 km al 9,3 %
Col de Bagargui, 4,8 km al 6,4 %
Col de Soudet, 15,2 km al 7,2 %
Col de Marie Blanque, 7,7 km al 8,6 %. EFE
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