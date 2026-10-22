Espana agencias

Pedro Acosta prefiere que llueva el fin de semana de Phillip Island

Guardar

Redacción deportes, 22 oct (EFE).- El español Pedro Acosta (KTM RC 16), quinto en la clasificación provisional del mundial, es de los pilotos que prefiere que llueva el fin de semana del Gran Premio de Australia de MotoGP en el circuito de Phillip Island.

"Que llueva, todo lo que se pueda", reconoce Acosta a los medios de comunicación presentes en Phillip Island, a los que explica sobre el trazado australiano que es de los pocos circuitos que quedan en los que "los pilotos podemos seguir marcando diferencias".

PUBLICIDAD

Si bien recordó enseguida que "Marco -Bezzecchi- y Raúl -Fernández- fueron mucho más rápidos que los demás el año pasado", por lo que espera que "las otras dos Aprilia" también sean rápidas.

Y destacó que "Marc no estaba -el año pasado-, y es uno de sus mejores circuitos durante el año, así que también estará delante", motivo por el que piensa que va a ser un fin de semana "sobre el papel" de los difíciles para él, por lo que habrá que "tomárselo con calma, subir a la moto y ver que problemas hay que solucionar".

PUBLICIDAD

"Tiene que ser un fin de semana un poco con la mentalidad Indonesia", ha explicado 'Tiburón' Acosta, que dice deberá hacerlo "lo mejor que se pueda, estar lo más cerca del podio que se pueda y con eso tendremos que estar satisfechos" pues desde su punto de vista "ganar lo descartamos y hacer podio será complicado". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Precio del aceite de oliva en España este 22 de octubre

La cotización de este producto han mostrado cambios importantes por diversos factores, desde lluvias y sequías, hasta abundancias y bajas de cosecha

Precio del aceite de oliva en España este 22 de octubre

Una DANA mantiene en alerta por lluvias a las islas Canarias después del paso de Adam por la península y Baleares: estas son las zonas con avisos

La Aemet prevé ambiente otoñal el resto de la semana, con temperaturas más propias de la época del año y con madrugadas frescas

Una DANA mantiene en alerta por lluvias a las islas Canarias después del paso de Adam por la península y Baleares: estas son las zonas con avisos

Óscar Vara, economista: “El problema de la vivienda se ha politizado, se ha usado para polarizar a los ciudadanos y eso es muy peligroso”

El economista y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid reclama un pacto de Estado para facilitar el acceso a la vivienda y critica las políticas que, a su juicio, han agravado el problema. Incide en que las tres administraciones, central, autonómica y local, “no intentan dar una solución seria al problema”

Óscar Vara, economista: “El problema de la vivienda se ha politizado, se ha usado para polarizar a los ciudadanos y eso es muy peligroso”

Embalses España: la reserva de agua <p>bajó</p> este jueves 22 de octubre

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Embalses España: la reserva de agua <p>bajó</p> este jueves 22 de octubre

Cómo está el euro frente al dólar este 22 de octubre

La moneda estadounidense tiene cambios en su cotización de forma permanente

Cómo está el euro frente al dólar este 22 de octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un abogado le ‘gana’ un marquesado en los tribunales a la mujer de un juez: hubo acusación de traición y árboles genealógicos imposibles teniendo hijos con 57 años

Un abogado le ‘gana’ un marquesado en los tribunales a la mujer de un juez: hubo acusación de traición y árboles genealógicos imposibles teniendo hijos con 57 años

Inmaculada Lova, la jueza que investigará a Sofía Puente: le obligaron a jubilarse por incapacidad en 2006 y sentó en el banquillo a Carlo Ancelotti

Milei, protagonista por un día de la precampaña para las elecciones generales del 29-N: “No hay nada más divertido que patear culos zurdos”

Los memes de las elecciones generales 29-N, de este 21 de octubre: la piragua de Feijóo, la pizza de Sánchez y la canción de Lali Espósito

Pedro Sánchez vuelve a responder a Milei en un mitin en Burgos tras llamarle “impresentable dictador”: “Las motosierras y los tijeretazos no construyen nada. Destruyen”

ECONOMÍA

Óscar Vara, economista: “El problema de la vivienda se ha politizado, se ha usado para polarizar a los ciudadanos y eso es muy peligroso”

Óscar Vara, economista: “El problema de la vivienda se ha politizado, se ha usado para polarizar a los ciudadanos y eso es muy peligroso”

España agota una racha de crecimiento de cinco años sin resolver sus dos grandes debilidades: vivienda y productividad

Los propietarios que no renueven el contrato pero quieran seguir alquilando la vivienda tendrán que indemnizar al inquilino con unos 15.500 euros

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un sueco con un sistema que combina prestaciones del Estado, ahorro individual y de empresa

Cuidado con el prefijo 400: acaba de estrenarse para las llamadas comerciales y ya alertan de una estafa telefónica

DEPORTES

Mourinho, contento con Vinicius ante el Leipzig, critica los reproches de la grada: “Si te pitan fuera es una inyección de motivación, pero si te pitan en casa hace daño”

Mourinho, contento con Vinicius ante el Leipzig, critica los reproches de la grada: “Si te pitan fuera es una inyección de motivación, pero si te pitan en casa hace daño”

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid ante el Leipzig en la tercera jornada de la Champions League

Guerra de pitos y aplausos en el Bernabéu: el curioso momento vivido con Marc Cucurella durante el Real Madrid - Leipzig de Champions

Pleno al verde: Isco desatasca al Betis desde el punto de penalti ante el Feyenoord y corona un ejercicio de pura resistencia hasta el final

El Real Madrid golea al Leipzig en Champions y sigue ganando confianza antes del Clásico ante el FC Barcelona