Pedro Acosta prefiere que llueva el fin de semana de Phillip Island

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Redacción deportes, 22 oct (EFE).- El español Pedro Acosta (KTM RC 16), quinto en la clasificación provisional del mundial, es de los pilotos que prefiere que llueva el fin de semana del Gran Premio de Australia de MotoGP en el circuito de Phillip Island.

"Que llueva, todo lo que se pueda", reconoce Acosta a los medios de comunicación presentes en Phillip Island, a los que explica sobre el trazado australiano que es de los pocos circuitos que quedan en los que "los pilotos podemos seguir marcando diferencias".

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Si bien recordó enseguida que "Marco -Bezzecchi- y Raúl -Fernández- fueron mucho más rápidos que los demás el año pasado", por lo que espera que "las otras dos Aprilia" también sean rápidas.

Y destacó que "Marc no estaba -el año pasado-, y es uno de sus mejores circuitos durante el año, así que también estará delante", motivo por el que piensa que va a ser un fin de semana "sobre el papel" de los difíciles para él, por lo que habrá que "tomárselo con calma, subir a la moto y ver que problemas hay que solucionar".

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"Tiene que ser un fin de semana un poco con la mentalidad Indonesia", ha explicado 'Tiburón' Acosta, que dice deberá hacerlo "lo mejor que se pueda, estar lo más cerca del podio que se pueda y con eso tendremos que estar satisfechos" pues desde su punto de vista "ganar lo descartamos y hacer podio será complicado". EFE