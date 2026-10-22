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Luis García: "Espero convertir la frustración en gasolina para ser mejores"

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Palma, 22 oct (EFE).- El entrenador del RCD Mallorca, Luis García, dejó atrás este jueves la polémica del encuentro ante el Eibar y confió en poder "convertir la frustración en gasolina para ser mejores" en el partido que le enfrentará el próximo sábado al Leganés.

"El pasado sábado estaba enfadado, son cosas del fútbol. Hay que aceptarlo como parte del juego, espero convertir esa frustración en gasolina para ser mejores", dijo para zanjar el tema de los dos penaltis señalados con polémica en Ipurúa.

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Sobre su rival, que ha fichado para el banquillo a Luis Carrión, remarcó la incertudimbre que genera un nuevo entrenador: "Ya sabemos lo que conlleva; todo el mundo tiene las orejas tiesas, es una nueva ilusión para todo el mundo. Hay pocas certezas a nivel táctico, pero sí que podemos intuir".

El técnico contará con las bajas de Josep Cerdà, Dani Luna, Arnau Puigmal, Antoniu Roca y Jan Salas, que sufrió esta semana una lesión muscular que le alejará varias semanas de los terrenos de juego.

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El asturiano lamentó las lesiones constantes de Puigmal en este inicio de temporada: "Es una pena porque Arnau tiene una predisposición tremenda por estar. No está teniendo la continuidad que quiere, viene condicionado por cuando acabó la temporada pasada, no está limpio de lesiones ninguna semana y le está lastrando. Preocupa, pero más la persona, a lo que le doy mucha importancia".

Por otra parte, el entrenador bermellón prácticamente descartó la incorporación de un jugador en el lugar de Antoniu Roca: "Es lo que parece, a no ser que aparezca algo irrechazable, es difícil porque es el mercado de agentes libres, las lesiones de los extremos te plantean dolores de cabeza, pero el mercado de enero también está cerca", sentenció.

dcj/tar/og

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