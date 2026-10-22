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Louis Gabriel Nouchi cambia París por la 080 Barcelona con un desfile homenaje a Almodóvar

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Barcelona, 22 oct (EFE).- Louis Gabriel Nouchi ha cambiado por una noche París por la catalana en un debut en la 080 Barcelona Fashion a la que ha dedicado una colección especial con clásicos revisitados de otras temporadas y "en diálogo" con el universo estético de su admirado director de cine español Pedro Almodóvar.

'VOLVER, un estudio sobre el deseo' es el título de la colección que ha cerrado este jueves de desfiles en una Barcelona que resulta "inspiradora" para el diseñador francés, alumno aventajado de Raf Simons, en la dirección creativa de Prada y antes en otros gigantes del mundillo como Christian Dior y Calvin Klein.

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"Por una vez he podido pensar una colección desde la pura creatividad y el divertimento. Me he inspirado en Pedro Almodóvar porque lo adoro y también porque adoro su vestuario fluido", ha contado a EFE Nouchi antes del desfile.

La primera señal en la huella del cineasta manchego salta a la vista: la presencia de colores vibrantes como el amarillo, el rojo o el naranja. Todo un contraste frente al habitual "total black" de la 'maison' Nouchi.

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Otras pistas pasan por los trajes chaqueta y abrigos de trabajada sastrería al estilo 'American Phyco'.

También, como guiño inconfundible al universo de las mujeres Almodóvar, la mantilla, a la que da nuevas funcionalidades.

Y, claro, las gabardinas metalizadas y los pendientes de clip del imaginario almodovariano.

"He mezclado temporadas y también estilos. Y me ha tranquilizado que en el repaso a mi antiguo archivo las piezas aún me gustaban", ha confesado.

Nouchi ha querido poner en valor que es un "lujo" mostrar su trabajo en la pasarela 080. "Por los valores de los que hace gala y que encajan conmigo como la fluidez de género y la circularidad (dar nueva vida a las prendas)", ha explicado.

Louis Gabriel Nouchi fundó su firma homónima en París en 2018 tras su etapa en La Cambre, en Bruselas, junto Simons.

En 2023, recibió el Grand Prix de ANDAM, uno de los más prestigiosos de la moda francesa contemporánea.

Pero la intensidad cromática de Nouchi no ha sido la única de un día de desfiles en el que le ha tocado el turno a dos firmas tan coloristas y 'naïf' como Outsiders Division y Acceptance Letter.

Los primeros han vuelto a convertir la pasarela en su particular mundo de colores llamativos y referencias infantiles.

El surcoreano afincado en Barcelona Jeakyong Sim, tras Acceptance Letter, por su parte, se había inspirado en la estética de los payasos clásicos y los bufones de la corte, un concepto que ha aterrizado en combinaciones inesperadas como el charol en los zuecos.

Más oscura ha sido la colección de Sergio Gau, titulada 'Glitch', que mezclaba la tecnología con la artesanía y el estilo barroco con el futurismo para crear una estética "moderna y experimental".

Otro que empieza a ser veterano en la 080 es Compte Spain, de Santi Mozas, que esta vez se basó en "la bestia" del clásico de 'La bella y la bestia' con prendas románticas y teatrales con volúmenes exagerados, transparencias, lazos, brillos y colores llamativos.

La jornada sobre la pasarela catalana arrancó con Bibencia del madrileño Roberto Montes, que presentó 'Juliet', una colección llena de elementos románticos del Renacimiento trasladados a los códigos de la ropa urbana, principalmente a través de prendas deconstruidas. EFE

(Foto) (Vídeo)

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