El temporal de Cataluña del 3 y 4 de octubre que dejó dos muertos podría repetirse: el cambio climático hace “100 veces más probables” las temperaturas extremas en el Mediterráneo

Las fuertes lluvias de este lunes generan en Granollers (Barcelona) diversas incidencias por inundaciones en puntos bajos urbanos, como pasos de carretera, así como en otros equipamientos de la ciudad.

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El temporal que dejó dos víctimas mortales entre el 3 y el 4 de octubre en Cataluña estuvo ligado a un sistema de tormentas cuya formación dependió de las temperaturas anómalamente altas del Mediterráneo. Así lo ha confirmado un estudio publicado en el blog de la Aemet, donde distintas simulaciones han comprobado que, con un mar entre 2,4 y 2,9 ℃ más frío, el sistema convectivo y la circulación ciclónica en niveles bajos no se habrían desarrollado.

Este dato esclarecedor ha sido divulgado también por el doctor JJ González Alemán, investigador de AEMET: “Hemos encontrado que las temperaturas extremas del Mediterráneo favorecieron el temporal de lluvias y el intento, al menos, de una ciclogénesis tropical en el Mediterráneo”, afirma.

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El trabajo examina el episodio que afectó sobre todo a las provincias de Barcelona y Girona, donde se registraron acumulados de 190,8 l/m² en Barcelona-El Raval, 226,6 l/m² en Cabrils y 248 l/m² en Granollers. Como explican los autores de la investigación, el temporal se organizó sobre el mar frente a la costa catalana, en un contexto en el que el Mediterráneo occidental se situaba unos 2,5 ℃ por encima de su referencia climática de 1991-2020.

Hemos publicado en el blog de AEMET un estudio de rápida atribución sobre el episodio del 3-4 de Octubre en Cataluña. Hemos encontrado que las temperaturas extremas del Mediterráneo favorecieron el temporal de lluvias y el intento (al menos) de una ciclogénesis tropical en el Mediterráneo. El gráfico más sorprendente es este: ni con un mar típico del periodo 1991-2020 se habría generado la circulación/vorticidad en niveles bajos que se observó en el radar. — Dr JJ González Alemán (@glezjuanje) October 21, 2026

El modelo solo reproduce el vórtice con el Mediterráneo cálido

Para el estudio se realizaron cinco simulaciones con el modelo HARMONIE-AROME. Todas partieron de las mismas condiciones atmosféricas, pero cada una de ellas tenía una variación en la temperatura superficial marina. Una de ellas reprodujo el mar observado durante el temporal, mientras que las otras emplearon valores propios de distintos períodos climáticos, hasta 2,9 ℃ inferiores.

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Con la temperatura real del mar, el modelo generó un sistema convectivo de entre 200 y 250 kilómetros de diámetro, con topes nubosos por debajo de -70 ℃ y un vórtice ciclónico que se extendía desde niveles medios hasta cerca de la superficie. La simulación también evidenció máximos de precipitación superiores a 250 mm mar adentro y acumulados de entre 150 y 250 mm cerca de Barcelona.

Cuando los investigadores sustituyeron esa temperatura por otros valores, aparecieron tormentas aisladas frente a Tarragona y el delta del Ebro. Pero no se formó una circulación organizada en niveles bajos. Lo más sorprendente, como subraya González Alemán, fue que “ni con un mar típico del período 1991-2020 se habría generado la circulación/vorticidad en niveles bajos que se observó en el radar”. Entonces, ¿cómo fue posible la formación de este temporal?

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Vecinos limpian el barro acumulado en las calles y casas a causa de las lluvias torrenciales, a 4 de octubre de 2026, en Montornès del Vallès, Barcelona. (Europa Press)

“El sistema se asemejaba a una tormenta tropical”

Como indica el estudio, el análisis satelital mostró un escudo nuboso compacto y casi circular entre la costa catalana y Menorca. Mientras que el de Barcelona detectó, durante la madrugada del 4 de octubre, bandas de precipitación curvadas y un flujo de viento hacia la costa compatible con una circulación ciclónica de entre 30 y 50 kilómetros cerca del litoral.

En un inicio, los expertos consideraron que lo que ocurrió el 3 y 4 de octubre no se debía a una dana, sino a otra formación climática denominada medicane. Estos son ciclones mediterráneos que adquieren rasgos tropicales tras la interacción entre una perturbación fría en altura y el calor del mar. Pero tras los datos extraídos del estudio, la realidad podría haber sido otra: el episodio catalán pudo aproximarse a un ciclón tropical que no se había documentado antes en el Mediterráneo.

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Según la Aemet, “el sistema se asemejaba a una tormenta tropical en ciernes y el radar mostró un viento que podía corresponder a un giro ciclónico cerca de la costa”. Esto es algo insólito, pues estos sistemas son un conjunto de tormentas que pueden organizarse y generar su propio vórtice sin ese impulso inicial. Por lo que los autores apuntan a que este fenómeno se formó sin la presión de un fenómeno en niveles altos.

Esto introduce un gran dilema. Según el Climate Shift Index que menciona el doctor, “las temperaturas del mar que alimentaron el inédito intento (al menos) de ciclogénesis tropical frente a las costas de Cataluña que hemos estudiado, fueron 100 veces más probables de ocurrir debido al cambio climático”.

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Vecinos limpian el barro acumulado en las calles y casas a causa de las lluvias torrenciales, a 4 de octubre de 2026, en Montornès del Vallès. (Lorena Sopêna / Europa Press)

La AEMET pide ampliar el análisis de la dinámica del sistema

Pese a ello, la agencia de meteorología advierte que la convección atmosférica es sensible a pequeñas variaciones y que será necesario repetir los experimentos con más simulaciones. También deberá analizarse si existió una circulación cerrada, un mínimo de presión en superficie, un núcleo cálido y flujos de calor latente propios de una ciclogénesis tropical.

Sin embargo, “todo apunta a que un Mediterráneo cada vez más cálido podría empezar a comportarse, en ocasiones, como un mar tropical y facilitar procesos puros de formación de ciclones tropicales”, señala la AEMET. Asimismo, González Alemán añade que el mar seguirá bajo observación: “Estamos en otra realidad climática en el Mediterráneo”.

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